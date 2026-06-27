Sucukta dil kıymada taşlık çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 9 yeni ürün daha eklendi. En son eklenen 9 ürün arasında kıyma, krema ve sucuk gibi tüketim sıklığı yüksek temel gıda maddeleri bulunuyor. Yapılan laboratuvar analizlerinde, "dana kıyma" etiketiyle raflarda yer alan bazı ürünlerde kanatlı eti tespit edildi. Ayrıca sucuklarda doku bütünlüğüne uygun olmayan dil parçalarına, kıymalarda ise taşlık gibi sakatat türlerine rastlandı.

KİMLER LİSTEYE GİRDİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı. Bakanlığın listesine Ankara'dan Polat Uysal firmasının köfte ürünü ve Mkabasakal Harika Sucukları girdi. İstanbul'dan ise Özsultan Et ve Bicen Mağazacılık listede yer aldı.