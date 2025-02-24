Suda da ‘kirleten öder’ dönemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın su faturalarında "kirleten öder" dönemini başlatacak yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre elektrikte geçilen kademeli fatura sisteminin benzeri önümüzdeki yıl sonundan itibaren su faturaları için uygulanacak. 31 Aralık 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen sudaki "kirleten öder" sistemi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, 2026 sonunda devreye alınması planlanan düzenleme kapsamında katı atıkların toplanmasını ve bertarafını da içerecek şekilde su faturalarına "Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli"nin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını anlattı. Öner, "Atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar artık kullanımına göre artacak bedellerle karşı karşıya kalacak. Yani bakanlık bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından su faturası arttıkça alınacak bedelde artacak" dedi.Belediyelerin bu kapsamda elde ettiği gelirleri atıksu ve evsel katı atık hizmetlerinin dışında bir işte kullanamayacağını anlatan Öner, sistemin işleyişini ise şöyle anlattı: "Mevcut faturalarda su bedeli ile birlikte atıksu bedeline de yer verilirken, onun dışında evsel katı atık yani çöpler için 3 kalemde olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), katıatık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli alınması gerekiyor. Ancak bu bedellerin alınması zorunlu olmayıp belediyelerin inisiyatifine bırakılıyor. Bu kalemlerden elde edilen gelirlerin ÇTV ve toplama olmak üzere ikisinin İlçe Belediyelerine gitmesi gerekiyor. Diğer kalemi ise uzun yıllardır merkez belediyeler almayarak bu haklarından feragat ediyordu. Şimdi ise bu bedelin alınması zorunlu hale getiriliyor."