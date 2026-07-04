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Giriş Tarihi: 4.07.2026 10:06

Sunar Yatırım biyobozunur ürünlerle sürdürülebilir üretime odaklanıyor

SUNAR Yatırım, mısır nişastası bazlı biyobozunur ürünlerle tek kullanımlık plastiklere alternatif çözümler geliştirirken, döngüsel ekonomi yaklaşımıyla sürdürülebilir üretime katkı sunuyor.

Sunar Yatırım biyobozunur ürünlerle sürdürülebilir üretime odaklanıyor
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Sunar Yatırım bu ay dünya genelinde yürütülen "Plastiksiz Temmuz" hareketiyle plastik tüketiminin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Nuri Çomu, sanayiye sundukları çözümlerle yeşil dönüşüm hareketinin merkezinde yer aldıklarını vurgulayarak, "Stratejik biyopolimer üreticisi olarak yalnızca sanayinin değil, tüketici alışkanlıklarının da sürdürülebilir dönüşümüne katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Plastik sorununun tek bir malzeme değişimiyle çözülemeyecek kadar kapsamlı bir dönüşüm alanı olduğunu aktaran Çomu, sürdürülebilirliğin üretim zincirinin tamamına entegre edilmesi gerektiğini, tüketicilerin de bu konuda farkındalık geliştirmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Sunar Yatırım biyobozunur ürünlerle sürdürülebilir üretime odaklanıyor
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