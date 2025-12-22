SunExpress filosuna iki yeni uçak ekledi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yapılan açıklamaya göre, Boeing'in ABD'nin Seattle şehrindeki tesisinden yola çıkan TC-SLA ve TC-SLB tescilli uçaklar, İzlanda'nın Keflavik havalimanındaki yakıt ikmalinin ardından Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

SunExpress, büyüme ve filo modernizasyon planları doğrultusunda Boeing'e verdiği uçak siparişlerini teslim almaya devam ediyor.

Hava yolunun 737-8 ve 737-10 modellerinden oluşan 87 adedi kesin olmak üzere 132 adet uçak siparişi bulunuyor.

Teslim alınan iki yeni uçakla birlikte bugüne kadar siparişlerin 19 adedi filoya katılırken, bu yıl içerisinde 5 adet 737-8'in teslimatı gerçekleşti.

SunExpress filosu, 2026'da da yeni teslimatlarla büyümeye devam edecek. Bu kapsamda, 4 adet yeni Boeing 737-8 uçağının 2026'nın ilk çeyreğinde filoya dahil edilmesi planlanıyor.

SunExpress filosuna katılan yeni nesil uçaklar, gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde azaltıyor.

Şirket, daha sessiz kabin yapısı, gelişmiş hava dolaşımı ve modern aydınlatma sistemleriyle yolculara daha konforlu ve çevre dostu bir seyahat deneyimi sunarken, operasyonel verimliliğini de artırıyor.

Yeni alınan uçakların ise 26 Aralık ve 2 Ocak tarihleri itibarıyla operasyona başlaması planlanıyor.