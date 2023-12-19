SunExpress, South African Airways ile işbirliğini büyütüyor

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, şirket ve SAA arasında halihazırda ekim ayında başlayan ve iki Boeing 737-800 uçağıyla birlikte bakım ve kokpit ekiplerini kapsayan 6 aylık bir damp-lease anlaşması bulunuyor. SunExpress, yeni anlaşma ile SAA'nın operasyonlarını gelecek kış sezonunda 4 uçakla destekleyecek.

Yeni işbirliğine ilişkin iyi niyet anlaşması, SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki ve SAA Üst Yöneticisi (CEO) Prof. John Lamola tarafından Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde imzalandı.

SunExpress ve SAA, ayrıca işbirliğini farklı alanlarda genişletmeyi de planlıyor. Söz konusu planlar arasında uzun dönemli karşılıklı kapasite desteği ile birlikte teknik bakım ve eğitim konularında yeni işbirliği olanaklarına odaklanılması da bulunuyor.

Mevcut damp-lease anlaşması kapsamında SunExpress uçakları ve ekipleri, South African Airways adına Johannesburg'dan Cape Town ve Durban'a günde 12 iç hat uçuşu gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte, 13 Aralık itibarıyla Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'ndan Gqeberha'daki (Port Elizabeth) Chief Dawid Stuurman Uluslararası Havalimanı'na günde iki uçuş eklendi.

"İŞBİRLİĞİMİZİ HER İKİ ŞİRKET İÇİN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress CEO'su Max Kownatzki, imzaladıkları iyi niyet anlaşmasının South African Airways ile devam eden işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Kownatzki, şunları kaydetti:

"İşbirliğimizi her iki şirket için verimli bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Yeni anlaşmamız ve SAA ile kurduğumuz güçlü güven ilişkisi bizim için gurur verici. Güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık geliştirerek gelecekte karşımıza çıkacak fırsatları birlikte değerlendireceğiz. SunExpress olarak önümüzdeki on yıl içinde filomuzu iki katından fazla büyüterek 2033 yılına kadar 150 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Bu tür iş birlikleri filomuzu verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayarak sezonsallığın etkisini de hafifletmiş oluyor."

SAA CEO'su Prof. John Lamola da SunExpress, birkaç ay önce başlayan işbirlikleri ile kendileri için son derece güvenilir bir ortak olduğunu gösterdiğini belirtti.

Lamola, "Bu çok değerli işbirliğinin devam etmesinin yanı sıra, yoğun tatil sezonumuz için ilave uçakları da içerecek şekilde genişlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İlave uçaklar, yüksek sezonda artan müşteri talebini karşılayarak hem operasyonlarımızı destekleyecek hem de küresel çapta yaşanan uçak bulma zorluğunu daha iyi yönetmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.