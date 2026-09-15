SunExpress uçak içi menüsünü yeni seçeneklerle genişletiyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, glütensiz, diyabetik ve vegan içeriklerin yanı sıra çocuklara özel menü ve yeni çeşitlerle yolculara daha fazla seçenek sunuyor.

Glütensiz beslenmeyi tercih eden misafirler için ızgara tavuk, kremalı mısır püresi, ızgara sebzeler, kinoa salatası, glütensiz ekmek ve Antep fıstıklı kek gibi alternatifler menüde yer alıyor.

Diyabetik beslenmeye uygun seçenekler arasında da havuç salatası, domates soslu kabak ve kırmızı biber dolmasıyla kuru meyveler bulunuyor.

SunExpress, vegan menüsünü de ratatouille eşliğinde sebzeli ravioli, bulgur salatası ve muzlu kek gibi yeni seçeneklerle genişletiyor. Glütensiz granola, taze orman meyveleri ve ahududu soslu yoğurt da kahvaltı çeşitleri arasına ekleniyor.

Yenilenen çocuk menüsünde Türk ve Akdeniz mutfağından esinlenen tavuk köfte ve domates soslu makarna yer alıyor. Yemek saatini çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla özel bir kutuda servis edilen menü, içecek, meyve püresi ve tatlı atıştırmalıkla sunuluyor.

SunExpress'in uçak içi menüsüne eklenen diğer lezzetler arasında Margherita pizza, hindi jambonlu ve peynirli tost ile ketçaplı ve köri baharatlı sosis yer alıyor. Tüm yemek seçenekleri, meşrubat ya da su ile sunuluyor.

UÇAK İÇİ MENÜDE TÜRK VE DÜNYA MUTFAĞINDAN SEÇENEKLER SUNULUYOR

Şirket geçen yıl da ön siparişli yemek menüsünü yenileyerek yolcularına farklı seçenekler sundu. Güne başlayan yolcular için omlet, pankek ve peynirli börek gibi sıcak lezzetlerin yer aldığı kahvaltı tabaklarının yanı sıra ana öğünlerde Türk mutfağının öne çıkan tatlarından Adana kebap ve Tire köfte, dünya mutfağından ise gulaş, Cafe de Paris soslu tavuk ve çeşitli makarna seçenekleri menüde yer aldı.

Geçen yıl menüye eklenen seçenekler, bu yıl sunulan yeni lezzetlerle yolcuların beğenisine sunulmaya devam ediyor.

SunExpress, uçak içi menüsünde, Batı Avrupa mutfağından lezzetleri Türk ve Akdeniz mutfağının öne çıkan tatlarıyla bir araya getirerek, farklı kültürler arasında gastronomi aracılığıyla bağ kurmayı amaçlıyor.

Yeni lezzetler, SunExpress'in web sitesi ve seyahat acenteleri üzerinden, uçuştan 36 saat öncesine kadar sipariş edilebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör