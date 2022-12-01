Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SunExpress’te üst düzey atama
Giriş Tarihi: 1.12.2022 21:55

SunExpress’te üst düzey atama

Tuncay Eminoğlu, SunExpress Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

AA
SunExpress’te üst düzey atama

SunExpress'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in üst yönetim kadrosunda yeni atama gerçekleşti.

Eminoğlu, 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle SunExpress Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2015 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü SunExpress Genel Müdür Yardımcılığı görevinden kariyerine farklı bir alanda devam etmek üzere ayrılan Ahmet Çalışkan, görev devri süreci için şirkette 31 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmaya devam edecek.

SunExpress Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ahmet Çalışkan, göreve başladığı 2015 yılından bu yana SunExpress'in istikrarlı ve başarılı bir şekilde büyümesine önemli katkılarda bulundu. Çalışkan'a özverili çalışmaları için teşekkür ederiz. Yerine atanan Tuncay Eminoğlu'nun SunExpress'in devam eden büyüme hikayesinde önemli rol oynayacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SunExpress’te üst düzey atama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA