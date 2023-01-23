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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Süper Film Ambalaj’a uluslararası ödül

Süper Film Ambalaj’a uluslararası ödül
Sanko Holding'in ambalaj sektöründeki şirketi Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Ar-Ge çalışmaları sonucu deniz yosunlarından geliştirdiği SUPEX 2011 ALG BOPP filmi (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen film), Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışması olan WorldStar Ödülleri'nde "Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri" (Packaging Materials and Components) kategorisinde ödüle değer görüldü. Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevreci projeler geliştirdiklerini söyledi.
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Süper Film Ambalaj’a uluslararası ödül
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