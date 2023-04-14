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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Süper trenle yolculuk 89 dakika

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Süper trenle yolculuk 89 dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Ankaraİstanbul arası süper hızlı tren ile Türkiye'nin demiryollarında yeni bir çağ atlayacağına dikkat çekerek, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak süper hızlı trenle seyahat süresinin 89 dakikaya düşeceğini açıkladı. Karaismailoğlu, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da geleceği de planladıklarını belirtti. Karaismailoğlu, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergâhında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre. Projede 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika sürecek."
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Süper trenle yolculuk 89 dakika
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