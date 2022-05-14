Sur Yapı 2 yılda 4 bin bağımsız bölüm teslim etti

İSTANBUL'DA Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1.297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştiren Sur Yapı'nın Antalya projesindeki konut ve dükkan teslimleriyle birlikte son iki yılda teslim ettiği bağımsız bölüm sayısı 4 bini buldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya projesinin yaklaşık 8 bin 500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, kaba yapı imalatının yüzde 90'ının bittiğini ve birçok etapta da ince yapı imalatının yüzde 80-90'lara eriştiğini kaydetti.