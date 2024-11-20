Sürdürülebilir Ulaşım zirvede masaya yatırılıyor

Türkiye'nin en büyük medya grubu Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi" yarın Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılacağı Zirve'de 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler', 'Havacılıkta Türk İmzası', ve 'Lojistiğin Yeni Gücü Demiryolları' panelleri gerçekleşecek ve özel oturumlarda sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak.Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin ilk özel oturumunda Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu'nu konuk edecek. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'in konuşmasının ardından 'Türkiye'yi Değişitiren Projeler' başlıklı panel yer alacak. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ve IC Ulaşım ve Altyapı Grup Başkanı Serhat Soğukpınar olacak.