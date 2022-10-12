Sürdürülebilir üretim mümkün

Türkiye'deki on binlerce KOBİ'nin üretim yapabilmesi için yerli kaynakların kullanımı ve madencilik oldukça önem taşıyor. Bu kapsamda hem KOBİ'ler de madencilik sektörü radarına sürdürülebilir üretim felsefesini koydu. Bu kapsamda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) dünyada madencilik faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü göstermek amacıyla harekete geçti. İtalya'da madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere ziyaret gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Avrupa Birliği ülkelerinde tarım, turizm, çevre ve maden hepsi bir arada yapılabiliyor. Tarım veya maden ayrımı yapılmadan ülkeye değer katılıyor. Üzüm bağları, tarım alanları, göller, akarsular, şehir merkezleri ve madenler Avrupa Birliği'nde ülkelerinde aynı bölgeler içinde yer alıyor. Ancak ülkemizde maalesef ki madencilik üzerine yapılan tüm algılar birini seçmek üzerine kurgulanıyor. Birini seçmek zorunda değiliz. İkisini birden, belli kriterlere uyarak bir arada yapabiliriz" diye konuştu.