Sürdürülebilirliği merkeze aldı

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak ve Kelebek Mutfak-Banyo gibi altı markasıyla mobilya sektörünün oyuncularından Doğanlar Mobilya Grubu, sürdürülebilirliği ve inovasyonu masaya yatırdığı bir konferans düzenledi.Konferansa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenleri, kurumsal yatırımcılar, tedarikçiler katıldı.Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, Türk mobilya sektörünün, milyarlarca dolarlık ihracat hacmiyle dış ticaret fazlasına katkı sağlayan ve geniş istihdam potansiyeliyle bölgesel ekonomilerin güçlenmesinde kilit rol oynayan bir kol olduğunu vurguladı. Doğan, sürdürülebilirliği bu başarının tek ve kalıcı yolu olarak gördüklerini belirtti.Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mutlu Erturan da, "Sürdürülebilirliği sadece bir çevresel sorumluluk değil, işimizin ve tasarım kültürümüzün merkezinde yer alan bir değer olarak görüyoruz. 'Geleceğin Mobilyası' vizyonumuz, sadece nasıl göründüğüyle değil, nasıl üretildiğiyle anlam kazanıyor. Bu yüzden, 2030 ve 2050 hedeflerimizi 'Doğayla Uyumlu Operasyonlar' üzerine inşa ettik" açıklaması yaptı.