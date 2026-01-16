Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 08:46

Sürdürülebilirlik raporlama standartlarında eşik değerler güncellendi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, sürdürülebilirlik raporlaması yapacak işletmelerin kapsamını belirleyen finansal ve personel kriterlerini yeniden düzenledi.

Kurum tarafından hazırlanan "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları"nın (TSRS) uygulama kapsamının belirlenmesinde esas alınan ölçütlere ilişkin eşik değerlerin yeniden belirlenmesine ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre art arda iki raporlama döneminde aktif toplamı 1 milyar lira, yıllık net satış hasılatı 2 milyar lira ve çalışan sayısı 500 kişi ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini aşan kurum, kuruluş ve işletmeler, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında TSRS'leri uygulayacak.

Karar, 1 Ocak 2025 veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak.

