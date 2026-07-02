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Giriş Tarihi: 2.07.2026 10:39

Süreli Yayın İstatistikleri 2025 açıklandı: Gazete sayısı azaldı, internet haber siteleri ve dijital trafik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2025 yılında resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 659’a gerilerken, toplam tiraj da yüzde 15,1 azalışla 392 milyon 797 bin 801 olarak kaydedildi. İnternet haber sitelerinin sayısı ve dijital trafik artış gösterirken, toplam tekil ziyaretçi sayısı 8,8 milyara, sayfa görüntüleme sayısı ise 45,3 milyara ulaştı.

Süreli Yayın İstatistikleri 2025 açıklandı: Gazete sayısı azaldı, internet haber siteleri ve dijital trafik arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Süreli Yayın İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısı 659 oldu.

Basın İlan Kurumu verilerine göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında %12,5 azalarak 659 oldu. Bu yayınların %95,9'unu yerel, %3,3'ünü yaygın (ulusal) ve %0,8'ini bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2025 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 2024 yılına göre %15,1 azalarak 392 milyon 797 bin 801 olup, tirajın %81,9'unu yaygın (ulusal), %17,7'sini yerel ve %0,4'ünü bölgesel gazeteler oluşturdu.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNİN SAYISI 357 OLDU

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024 yılında 349 iken, 2025 yılında %2,3 artarak 357 oldu. Toplam tekil ziyaretçi sayısı 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 olarak gerçekleşti. Bu ziyaretçi trafiğinin %66,3'ü genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı 45 milyar 314 milyon 725 bin 824 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının %74,2'si genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oldu.

RESMİ REKLAM YAYIMLAYAN DERGİLERİN %46,8'İ AYLIK YAYIMLANDI

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2024 yılında 474 iken, 2025 yılında %0,8 azalarak 470 oldu. Resmi reklam yayımlayan dergilerin %46,8'i aylık, %15,1'i haftalık, %13,6'sı on beş günlük, %11,1'i iki aylık, %6,8'i günlük ve %6,6'sı üç aylık olarak yayımlandı.


RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELERİN %57,4'Ü GÜNLÜK YAYIMLANDI

Resmi ilan yayımlayan gazetelerin %57,4'ü günlük, %42,6'sı haftada iki-altı gün arası olarak yayımlandı. Bu yayınların toplam tirajının %98,9'unu günlük, %1,1'ini haftada iki-altı gün arası yayımlanan gazeteler oluşturdu.

RESMİ İLAN VE REKLAM YAYIMLAYAN&NBSP;TOPLAM SÜRELİ YAYIN SAYISI 2 BİN 173 OLDU

Süreli yayın sayısı 2024 yılında 2 bin 40 iken, 2025 yılında %6,5 artarak 2 bin 173 oldu. Bu yayınların %90,9'u siyasi/haber/güncel, %3,3'ü sektörel/mesleki, %1,6'sı kültür/turizm/tanıtım, %1,3'ü ekonomi/ticaret/finans içerikli yayımlanırken, %2,9'u ise diğer içerik türlerinde yayımlanmıştır.


RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELERDE ÇALIŞANLARIN SAYISI 3 BİN 714 OLDU

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 2024 yılında 4 bin 315 iken, 2025 yılında %13,9 azalarak 3 bin 714 oldu. Çalışanların %37,8'i lise ve dengi okul, %34,9'u lisans, %13,7'si lise altı, %11,2'si ön lisans ve %2,4'ü yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların kadro unvanlarına göre ise %43,8'i muhabir, %26,7'si sayfa sekreteri, %20,3'ü sorumlu müdür, %7,1'i yazar ve %2,1'i haber müdürü olarak görev yaptı.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN SAYISI 3 BİN 690 OLDU

Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların sayısı 2024 yılında 3 bin 404 iken, 2025 yılında %8,4 artararak 3 bin 690'a yükselmiştir. Çalışanların %57,7'si lisans, %24,4'ü lise ve dengi okul, %10,2'si ön lisans, %4,8'i lise altı ve %2,9'u yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların kadro unvanları incelendiğinde, %39,3'ü muhabir, %37,0'si internet editörü, %10,9'u sorumlu müdür, %9,3'ü yazar ve %3,5'i haber müdürü olarak görev yaptı.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNDE KADIN YAZARLARIN ORANI %45,6 OLDU

İnternet haber sitelerinde çalışanların kadro unvanı ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, sorumlu müdürlerin %67,2'si erkek, %32,8'i kadın, haber müdürlerinin %78,9'u erkek, %21,1'i kadın, internet editörlerinin %53,2'si erkek, %46,8'i kadın, muhabirlerin %57,4'ü erkek, %42,6'sı kadın, yazarların ise %54,4'ü erkek, %45,6'sı kadındır.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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Süreli Yayın İstatistikleri 2025 açıklandı: Gazete sayısı azaldı, internet haber siteleri ve dijital trafik arttı
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