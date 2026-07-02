Süreli Yayın İstatistikleri 2025 açıklandı: Gazete sayısı azaldı, internet haber siteleri ve dijital trafik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Süreli Yayın İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısı 659 oldu.



Basın İlan Kurumu verilerine göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında %12,5 azalarak 659 oldu. Bu yayınların %95,9'unu yerel, %3,3'ünü yaygın (ulusal) ve %0,8'ini bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2025 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 2024 yılına göre %15,1 azalarak 392 milyon 797 bin 801 olup, tirajın %81,9'unu yaygın (ulusal), %17,7'sini yerel ve %0,4'ünü bölgesel gazeteler oluşturdu.

RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNİN SAYISI 357 OLDU



Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024 yılında 349 iken, 2025 yılında %2,3 artarak 357 oldu. Toplam tekil ziyaretçi sayısı 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 olarak gerçekleşti. Bu ziyaretçi trafiğinin %66,3'ü genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oluştu. Toplam sayfa görüntüleme sayısı 45 milyar 314 milyon 725 bin 824 olarak gerçekleşti. Bu görüntüleme sayısının %74,2'si genel kategoride bulunan internet haber sitelerinden oldu.



RESMİ REKLAM YAYIMLAYAN DERGİLERİN %46,8'İ AYLIK YAYIMLANDI



Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2024 yılında 474 iken, 2025 yılında %0,8 azalarak 470 oldu. Resmi reklam yayımlayan dergilerin %46,8'i aylık, %15,1'i haftalık, %13,6'sı on beş günlük, %11,1'i iki aylık, %6,8'i günlük ve %6,6'sı üç aylık olarak yayımlandı.





RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELERİN %57,4'Ü GÜNLÜK YAYIMLANDI



Resmi ilan yayımlayan gazetelerin %57,4'ü günlük, %42,6'sı haftada iki-altı gün arası olarak yayımlandı. Bu yayınların toplam tirajının %98,9'unu günlük, %1,1'ini haftada iki-altı gün arası yayımlanan gazeteler oluşturdu.



RESMİ İLAN VE REKLAM YAYIMLAYAN&NBSP;TOPLAM SÜRELİ YAYIN SAYISI 2 BİN 173 OLDU

Süreli yayın sayısı 2024 yılında 2 bin 40 iken, 2025 yılında %6,5 artarak 2 bin 173 oldu. Bu yayınların %90,9'u siyasi/haber/güncel, %3,3'ü sektörel/mesleki, %1,6'sı kültür/turizm/tanıtım, %1,3'ü ekonomi/ticaret/finans içerikli yayımlanırken, %2,9'u ise diğer içerik türlerinde yayımlanmıştır.





RESMİ İLAN YAYIMLAYAN GAZETELERDE ÇALIŞANLARIN SAYISI 3 BİN 714 OLDU



Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 2024 yılında 4 bin 315 iken, 2025 yılında %13,9 azalarak 3 bin 714 oldu. Çalışanların %37,8'i lise ve dengi okul, %34,9'u lisans, %13,7'si lise altı, %11,2'si ön lisans ve %2,4'ü yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların kadro unvanlarına göre ise %43,8'i muhabir, %26,7'si sayfa sekreteri, %20,3'ü sorumlu müdür, %7,1'i yazar ve %2,1'i haber müdürü olarak görev yaptı.



RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNDE ÇALIŞANLARIN SAYISI 3 BİN 690 OLDU



Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların sayısı 2024 yılında 3 bin 404 iken, 2025 yılında %8,4 artararak 3 bin 690'a yükselmiştir. Çalışanların %57,7'si lisans, %24,4'ü lise ve dengi okul, %10,2'si ön lisans, %4,8'i lise altı ve %2,9'u yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinde çalışanların kadro unvanları incelendiğinde, %39,3'ü muhabir, %37,0'si internet editörü, %10,9'u sorumlu müdür, %9,3'ü yazar ve %3,5'i haber müdürü olarak görev yaptı.



RESMİ İLAN YAYIMLAYAN İNTERNET HABER SİTELERİNDE KADIN YAZARLARIN ORANI %45,6 OLDU



İnternet haber sitelerinde çalışanların kadro unvanı ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, sorumlu müdürlerin %67,2'si erkek, %32,8'i kadın, haber müdürlerinin %78,9'u erkek, %21,1'i kadın, internet editörlerinin %53,2'si erkek, %46,8'i kadın, muhabirlerin %57,4'ü erkek, %42,6'sı kadın, yazarların ise %54,4'ü erkek, %45,6'sı kadındır.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör