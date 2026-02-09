Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.02.2026 10:39 Son Güncelleme: 9.02.2026 10:47

Süresiz nafaka dönemi sona eriyor: Yeni düzenleme yolda

Uzun süredir tartışılan süresiz nafaka uygulamasının sona erdirilmesi için hazırlıklar başladı. Evlilik süresiyle sınırlı nafaka ödenmesini öngören bir model üzerinde çalışılıyor. Bunun yanı sıra boşanma davalarının süresinin kısaltılması da planlar arasında. Düzenlemenin bu yıl Meclis’e sunulması bekleniyor. İşte yeni düzenlemeye ilişkin tüm detaylar...

Süresiz nafaka dönemi sona eriyor: Yeni düzenleme yolda
Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması gündemeki yerini koruyor. Nafaka ödemelerinde bir süre sınırı getirilecek ve hazırlanan yasa teklifinin bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenleyerek, boşanmada kusur ilkesi ve süresiz nafaka konularını masaya yatırmıştı. Uzun süredir üzerinde çalışılan yasa taslağı için AK Parti, akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Aynı zamanda hazırlanan düzenlemenin etkileri de değerlendiriliyor.

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA ÖNERİSİ

Kısa süreli evliliklerde uzun süreli veya süresiz nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre evlilik süresi, nafaka süresini belirleyecek. Örneğin; 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12-15 yıl nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.

NAFAKA SONA EREN KADINLARA SOSYAL DESTEK

Nafaka süresi dolan ve çalışmayan kadınlar için sosyal yardım mekanizmaları devreye alınacak. Böylece yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

BOŞANMA SÜRELERİNİN KISALTILMASI

Uzun süren çekişmeli boşanma davalarının mağduriyet yarattığına dikkat çekilerek, davaların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde duruluyor.

Süresiz nafaka dönemi sona eriyor: Yeni düzenleme yolda
