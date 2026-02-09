Süresiz nafaka dönemi sona eriyor: Yeni düzenleme yolda

Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması gündemeki yerini koruyor. Nafaka ödemelerinde bir süre sınırı getirilecek ve hazırlanan yasa teklifinin bu yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenleyerek, boşanmada kusur ilkesi ve süresiz nafaka konularını masaya yatırmıştı. Uzun süredir üzerinde çalışılan yasa taslağı için AK Parti, akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Aynı zamanda hazırlanan düzenlemenin etkileri de değerlendiriliyor.