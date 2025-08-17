Suriye ile ortak OSB kurulacak

Türkiye, Suriye sanayisinin yeniden ayağa kaldırılmasında rol model ülke olmaya hazırlanıyor. Suriyeli bir heyet önümüzdeki günlerde Ankara'da yer alan Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette Suriye'de Ostim OSB'nin bir benzerinin kurulması, aynı şekilde teknopark kurulumu ve teknik personel yetiştirilmesi için bir teknik üniversite kurulması konuları masada olacak. Bu ayın başında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı görüşmelerde ele alınan sanayi bölgesi kurulması noktasında somut adım atılıyor. Suriye'nin Türkiye'deki OSB'lerin tecrübelerinden, başarılı örneklerinden yararlanması ve ülke sanayisinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla iki ülke ortaklığında yeni sanayi bölgesi inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Suriyeli bir teknik heyet Ankara'da bulunan Ostim OSB'ye ziyaret gerçekleştirecek. Suriye'de kurulacak OSB'de bir teknoparkın da yer alması, ayrıca teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla bir teknik üniversitenin de kurulması hedefler arasında yer alıyor.

2.7 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM

TOBB heyeti de geçtiğimiz ay Suriye'ye ziyaret gerçekleştirerek Suriye'deki işbirliği fırsatlarını yerinde değerlendirmişti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriyeli yetkililerle Ankara'da yapılan toplantıda temaslara ilişkin, "Türkiye OSB modeli sayesinde sanayi ülkesi oldu. Ülke genelinde faaliyet gösteren 400'e yakın OSB'de 2.7 milyon kişi istihdam ediliyor. Bu deneyimi Suriye'ye taşımak istiyoruz. Suriye'de kısa süre içinde güvenliği sağlanmış, altyapısı tamamlanmış sanayi bölgeleri oluşturulması mümkündür" demişti.