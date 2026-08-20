Suriye-Türkiye arasında maden işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya geldi. Bayraktar, Karadeniz ve Somali'nin ardından Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) Suriye'nin Akdeniz açıklarındaki deniz ve kara sahalarında sismik arama ile sondaj çalışmalarına hazır olduğunu açıkladı. Ziyarette, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında yer bilimleri, madencilik, enerji ham maddeleri ve jeotermal enerji alanlarındaki stratejik ortaklığın temeli olacak Mutabakat Zaptı imzalandı.

ENTEGRE SANAYİ TESİSLERİ

"Bu anlaşmayla başta fosfat, metalik madenler ile stratejik ve kritik mineraller olmak üzere arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine kadar uzanan kapsamlı bir iş birliği sürecini başlatıyoruz. Aynı zamanda jeolojik araştırmalar, veri paylaşımı ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetler de yürüteceğiz" diyen Bayraktar, sözlerine şöyle sürdürdü: "Özellikle fosfat değer zincirinde; ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli ticaret mekanizmalarını kuracak, sonraki aşamada ise fosforik asit ve gübre üretimine yönelik entegre sanayi tesislerini hayata geçireceğiz. Karşılıklı güven ve kazankazan ilkesiyle inşa ettiğimiz bu güçlü iş birliği modelinin, Suriye'nin yeniden inşasına ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz." Devam eden projelere yeni başlıklar eklendiğini anlatan Bakan Bayraktar, "Ortak projelerin, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum" dedi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör