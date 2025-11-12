Suriye, Türkiye ile aydınlığa kavuştu

Yıllar süren iç savaşın ardından normal hayata dönmeye çalışan Suriye'nin imdadına Türkiye yetişti. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı doğalgaz ve elektrik ihracatı sayesinde ülke yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden başlayan ve Suriye'ye doğru uzanan 36 inç çapında ve yaklaşık 93 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa etti. Azerbaycan'dan gelen gaz, söz konusu hat ile önce Türkiye tarafında Kahramanmaraş'tan Kilis'e kadar getirilmeye başlandı. Daha sonra da Türkiye-Suriye sınırındaki Kilis'in Yavuzlu Köyü kırsalında inşa edilen ve günde 6 milyon metreküp doğal gaz teslimat kapasitesine sahip Yavuzlu Ölçüm İstasyonu'ndan 2 Ağustos itibari ile Suriye'ye ihraç edilmeye başladı.Devreye alınan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı ile halihazırda Türkiye'den Suriye'ye günlük 3.5 milyon metreküp doğal gaz ihraç ediliyor. Bu gaz ile Halep başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli noktalarındaki gaz santrallerinde elektrik üretimi yapılıyor. Sadece Türkiye'den ihraç edilen gaz ile söz konusu santrallerde, saatte 700 megavat üretim yapılabiliyor.Türkiye, sadece doğal gaz değil, doğrudan elektrik ihracatı sayesinde de Suriye'de hayatın normalleşmesine destek oluyor. Bu kapsamda Suriye'ye halihazırda yaklaşık 280 megavat seviyesinde elektrik ihracatı yapılıyor. Böylece, Suriye'deki yaklaşık bin megavatlık tüketim, Türkiye sayesinde karşılanmış oluyor.Türkiye'den ihraç edilen enerji ile Suriye, ülkede hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli dönüm noktasını da geride bıraktı. Türkiye'nin ihraç ettiği doğal gaz ile üretilen elektrik sayesinde Suriye'de yıllar sonra ilk kez 24 saat kesintisiz elektriğe kavuşuldu. Bu durum, Halep başta olmak üzere çeşitli şehirlerde sevinçle karşılandı.