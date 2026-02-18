Suriye’de İran-Türkiye çelik kapışması

Suriye'de 13 yıl boyunca süren ve büyük ölümler dışında bir ülkeyi baştan sona harap eden savaşın yaraları sarılıyor. Ülkenin yeniden inşasında Türkiye en önemli oyunculardan biri olacak. Suriye'de hasar gören fiziki varlıkların yeniden inşa maliyetinin 140 milyar ila 345 milyar dolar arasında olacağı öngörülüyor. Dünya Bankası'nın bu tahmininde 75 milyar dolarlık kısım konutların yeniden inşa maliyeti. 59 milyar doları ise konut dışı yapılar ve 82 milyar doları da altyapı.

PAZARIN %85'İ TÜRKİYE'NİN

Halep ve Şam kırsalı en yüksek yeniden inşa yatırımına ihtiyaç duyulan bölge. Bu kadar inşaat faaliyetinde de en çok aranacak malzeme demir-çelik ürünleri. Türkiye'nin çelik sektörü de bu alanda atılacak olan adımları bekliyor. Halihazırda en büyük oyuncu Türk firmaları. 1-1.5 milyon tonluk Suriye pazarının yüzde 75-85'i Türkiye'nin olduğunu belirten Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Burada rakibimiz İran. İranlılar Mersin'e demiryolu ile malları getirip burada satıyorlar. Şu anda İranlılar yüzde 15'lik bir paya sahip. Henüz tam anlamıyla yeniden inşa süreci başlamadı ama bizim pazarda dikkatli olmamız lazım" dedi.

TÜRKİYE'NİN ALTERNATİFİ YOK

Dünya Çelik Birliği Başkanı ve ÇİB Başkan Yardımcısı olan Uğur Dalbeler ise şu anda Türkiye ihracatı için her alanda Suriye'nin en büyük pazarlardan biri olduğunu belirterek, "Şu an için erken ama Suriye büyüme rakamlarına da bakarsanız en önemli pazarlardan biri. Yeniden inşa sürecini kimin yöneteceği en temel soru burada. Örneğin ABD başrolde olursa bu kez İran firmalarının girişi zor olur. Başka oyuncular da devreye girerse bu kez İran'dan tedarik yapılabilir. Burada şunu net görmemiz lazım. Türkiye ve İran dışında bir alternatif de yok. Irak, Suudi Arabistan ve İsrail de olmaz. Sadece belki Mısır bir alternatif olabilir. Ama Türkiye hem yakınlığı hem üretim kabiliyeti hem de sınırdaki İskenderun'un en büyük üreticilere ev sahipliği yapması neredeyse Türkiye'yi alternatifsiz yapıyor" diye konuştu.



TARİFELER ABD'YE ÇELİK İHRACATINI DÜŞÜRDÜ

2025 yılında Türkiye'nin çelik ihracatı 19 milyon 432 bin ton olarak gerçekleşirken, ihracatın toplam değeri 16.5 milyar oldu. Ton başına ortalama ihracat fiyatı ise 851 dolar seviyesinde kaldı. Adnan Aslan, ABD pazarında korumacı önlemler nedeniyle oluşan gerilemeyi Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika ile kapattıklarını belirtti. Aslan, Romanya, Bulgaristan, Balkan ülkeleri, Gürcistan ve Azerbaycan gibi pazarlarda yapılan sektörel çalışmaların da ihracata doğrudan katkı sağladığını söyledi.