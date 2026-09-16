Sütte yeni dönem başlıyor! Raflardaki ürünlerde dikkat çeken değişiklik: Hangi ifadeler kullanılmayacak?

ÇEŞNİ VE ŞEKER ORANLARINDA DÜZENLEME

Yumaklı, ayrıca çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez bir alt sınır getirildiği vurguladı. İçme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığını altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"İçme sütlerine ilave edilecek 'şeker', Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği'nde tanımlanan yarı beyaz şeker, beyaz şeker ve ekstra beyaz şekerle sınırlandırılıyor. İçme sütlerine sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece 'doğal aroma vericilerin' kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.