SUV ailesi genişliyor

2025'in ilk iki ayında 77 bin 344 adet SUV araç satıldı. SUV'ların payı yüzde 58.6'ya çıktı. Markalar da SUV pazarından daha çok pay alabilmek için yeni SUV modellerini satışa sunuyor. Son olarak Volkswagen de SUV ailesini genişletti. Markanın D-SUV modeli yeni Tayron, Türkiye'de satışa sunuldu. Böylece Tayron, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan ve Touareg'den sonra VW'nin altıncı SUV modeli oldu. Tiguan ile Touareg arasına konumlanan Yeni Tayron, Türkiye'de ilk olarak 1.5 lt benzinli 150 bg güç üreten hafif hibrit (eTSI) motor seçeneğiyle alınabilecek. Ayrıca iki plug-in hibrit (eHybrid), bir turboşarjlı benzinli motor (TSI) ve bir turboşarjlı dizel motor (TDI) versiyonları da bulunuyor. Bu motor seçeneklerinin yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 1.5 eHybrid 204 bg (150 kW) ve 272 bg (200 kW) şarj edilebilir hibrit versiyonları, 100 km üzerinde tamamen elektrikli sürüş sunuyor. Tayron'un bataryaları, AC wallbox veya AC şarj istasyonlarında 11 kW'a kadar, DC hızlı şarj istasyonlarında ise 50 kW'a kadar hızlarda şarj edilebiliyor. 885 litrelik bagaj hacmine sahip Yeni Tayron, isteğe bağlı olarak alınabilen 3. sıra koltuklu versiyonda 850 litrelik bir bagaj kapasitesi sunuyor. Tüm koltuklar yatırıldığında, 5 koltuklu Yeni Tayron'da 2.090 litre, 7 koltuklu Yeni Tayron'da ise 1.905 litrelik bagaj kapasitesine ulaşılıyor.



TÜRKİYE, ALMANYA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Tayron'un Almanya'dan sonra ikinci en büyük pazarı Türkiye olacak. Volkswagen Binek Araç, yıl sonuna kadar 10 bin adet Tayron satışı hedefliyor. Tayron'un Türkiye'de Passat'ın satış boşluğunu doldurması bekleniyor.