SUV gibi hafif ticari

İLK kez tanıtıldığı 2014'ten bu yana 305 bin adet satılan Ford Tourneo Courier, tamamen yenilendi. Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier'i yepyeni yüzü ve teknolojik özellikleri ile pazara sundu. Elektrikli E-Tourneo Courier modeliyle tamamlanacak seri için siparişler 2024 sonuna doğru açılacak. Elektrikli Tourneo Courier, 2025'de yollara çıkacak.Yeni Tourneo Courier'in üretimi, Ford'un Avrupa'daki çok satan Puma modelinin de üretildiği Ford Otosan'ın Romanya'daki Craiova fabrikasında devam ediyor. Tasarımından sürüş özelliklerine, güvenlik donanımından konfor özelliklerine kadar yeni versiyon SUV modellere dahi rakip olmayı planlıyor. İlk versiyona kıyasla boyu yaklaşık 20 cm büyüyen yeni model, artık çok daha geniş iç mekân sunuyor.FORD Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, "Tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier, üstün performans ve işlevsel tasarımın ideal birleşimi olarak Türkiye'nin ve Avrupa'nın ticari araç lideri pozisyonumuza ulaşmamıza büyük katkı sağladı. Tasarım odaklı düşünce anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier modellerimiz de müşterilerimizin hayatlarının her alanında benzersiz bir konfor, ileri teknoloji ve verimlilik sunarak segmentinde referans noktası olacak" dedi.