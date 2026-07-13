Tahıl piyasalarında İran ve Rusya-Ukrayna gerilimi etkisi: Buğday fiyatları yükseldi

ABD tahıl vadeli işlemleri, Orta Doğu'daki artan tansiyon ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Piyasalarda, enerji ve gübre akışlarında yaşanabilecek olası kesintilerin tarımsal üretim maliyetlerini artırabileceği endişesi öne çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ENERJİ VE GÜBRE ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yeniden yükselmesi, küresel piyasalarda enerji ve gübre tedarikine ilişkin risk algısını güçlendirdi.

Yatırımcılar, bölgedeki olası aksaklıkların temel tarım ürünlerinin üretim maliyetlerini artırabileceği değerlendirmesiyle tahıl piyasalarında alıma yöneldi.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA İHRACAT YOLLARI HEDEFTE

Tahıl fiyatlarındaki yükselişte Rusya ile Ukrayna arasında kritik ihracat güzergâhlarına yönelik saldırılar da etkili oldu.

Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki Taganrog Körfezi'nde dört gemiyi insansız hava araçlarıyla hedef aldığı bildirildi. Saldırıya uğrayan gemiler arasında metanol taşıyan bir tanker de bulunurken, yetkililer sızıntı riskinin olmadığını açıkladı. Olayda bir denizcinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rostov Bölge Valisi Yuri Slyusar, Taganrog ve Azak bölgelerindeki yangınların cumartesi sabahı tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Rusya ise Don Nehri'ni Azak Denizi'ne bağlayan Don-Azak Kanalı'ndaki gemi trafiğini geçici olarak durdurdu.

Ayrıca Azak Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nın cuma akşamından itibaren kapatıldığı bildirildi.

BUĞDAY FİYATLARINDA SEVKİYAT ENDİŞESİ ETKİLİ OLDU

Yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda olası tahıl sevkiyatı kesintileri yakından takip edilmeye başlandı. Bu durum, özellikle buğday fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Ukraynalı bir drone birliği komutanı, Azak Denizi'nde Rus filosuna ait tanker ve kuru yük gemileri dahil 28 geminin vurulduğunu iddia etti. Aynı kaynak, 6 Temmuz'dan bu yana hedef alınan gemi sayısının 76'ya ulaştığını öne sürdü. Ancak bu açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Azak Denizi'ndeki limanların Rus ham petrol ihracatında yaygın şekilde kullanılmadığı, bölgedeki tankerlerin ağırlıklı olarak petrol ürünlerini Rusya'nın kontrolündeki Kırım ve çevre bölgelere taşıdığı ifade edildi.

UKRAYNA'NIN TAHIL LİMANLARI DA SALDIRILARIN HEDEFİ OLDU

Rusya da Ukrayna'nın tahıl ihracatı açısından kritik öneme sahip limanlarını hedef aldı.

Rus güçlerinin Kiev'e yönelik saldırılarında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılarda farklı bölgelere 120 insansız hava aracı ve 12 füze gönderildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Odesa bölgesinin de saldırıların hedefleri arasında olduğunu duyurdu. Karadeniz'deki Odesa ve Chornomorsk limanları ile Tuna Nehri üzerindeki İzmail limanı, Ukrayna'nın tahıl ihracatı açısından kritik noktalar arasında yer alıyor.

Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, Rus güçlerinin seyir füzeleriyle liman altyapısını hedef aldığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Karadeniz ve Azak Denizi çevresi dahil olmak üzere 178 Ukrayna insansız hava aracının tespit edildiğini açıkladı.

TAHIL PİYASALARINDA RİSK ALGISI YAKINDAN İZLENİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler, küresel tarım emtialarında arz güvenliği endişelerini artırmaya devam ediyor.

Piyasa aktörleri, enerji maliyetleri, gübre tedariki ve tahıl ihracat rotalarındaki gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör