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Giriş Tarihi: 21.06.2026 13:28

Tahran'dan açıklama: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bloke edilen 6 milyar doların İran'a döneceğini bildirdi.

DHA
Tahran’dan açıklama: Katar’da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'daki Merkez Bankası konferans salonunda düzenlenen 33'üncü Para ve Bankacılık Politikaları Sempozyumu'nda konuştu.

ABD ile varılan mutabakat metnindeki maddelerin ülkesinin lehine olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Müzakere sürecinin bugün başlamasıyla, Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek" dedi.

ABD'nin tek talebinin 'İran'ın nükleer sahibi olmaması' olduğunu belirten Pezeşkiyan, bu konunun eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından çok kez dile getirildiğini ve bunun İran'ın istemediği bir husus olduğunu kaydetti.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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Tahran'dan açıklama: Katar'da bloke edilen 6 milyar dolarımız geri dönecek
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