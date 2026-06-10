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Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:27 Son Güncelleme: 10.06.2026 09:28

Tahvil yatırımcısı FED kararına odaklandı

Piyasalar, FED’in faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle şekillenirken tahvil yatırımcısı faiz artışlarına göre pozisyon alıyor.

Tahvil yatırımcısı FED kararına odaklandı
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FED'in yükselen enerji maliyetleri ve risklere yönelik beklentilerle faiz artışına gitmesi bekleniyor. Yatırımcılar ise yüksek faiz dönemi beklentilerine yönelik olarak tahvil tarafına yönelmeye başladı.

ABD istihdam verilerinin beklenenden çok daha iyi gelmesi Cuma günü tahvil piyasalarında taşları yerinden oynattı. Cuma günü, bu yıl en az bir faiz artışı olması durumunda kazanç sağlayacak çok sayıda işlemin yer aldığı yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Hisse senetleri ve petrol piyasalarında düşüşler görülmesine rağmen nakit piyasası bir miktar toparlandı. Yine de hareketlilik Salı günü de devam etti.

TD Securities'in ABD faiz stratejisi başkanı Gennadiy Goldberg, "Güçlü istihdam verileri ile rahatsız edici düzeyde yüksek enflasyonun birleşimi, piyasaların Fed'in para politikasını sıkılaştırma olasılığını daha yüksek görmesine neden oldu. Bu durum, getirilerin yüksek kalmasına neden olmaya devam ediyor, ancak hisse senetlerindeki riskten kaçınma eğilimi getirileri desteklemeye yardımcı oluyor gibi görünüyor" dedi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#FED #ABD #TAHVİL

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Tahvil yatırımcısı FED kararına odaklandı
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