Takas süresi kısalıyor BIST’te T+1 yol haritası açıklandı

İki aydır yükselen Borsa İstanbul eylül ayına yeni düzenlemelerle giriyor. Borsa İstanbul'da yapılan düzenleme ile hisse takas süresi yarıya inecek. T+1 düzenlemesi için de geri sayım başladı. Açığa satış yasağı da kalkarken, Endeks Bazında Devre Kesici Uygulaması ve Endeks kurallarında değişikliğe gidildi. SPK da 6.5 aylık aranın ardından ilk pay halka arzına onay verdi.

KÜRESEL PİYASALARA UYUM

Borsa İstanbul Grubu, borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden 1. iş günü) olarak kısaltılmasına yönelik 5 Ocak 2026 itibarıyla uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamlarının faaliyete geçirileceğini bildirdi. Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas sürelerine ilişkin Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla bir duyuru yayımladı. Duyuruda, Borsa İstanbul'un küresel finans piyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşandığı, Amerika Birleşik Devletleri "T+1" geçişini gerçekleştirirken, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere'nin "T+1" sistemine geçiş çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, diğer küresel piyasalarda da benzer şekilde takas süresinin kısaltılmasına yönelik geçiş çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Öte yandan Borsa İstanbul'da pay bazında devre kesicilerde, endekse bağlı devre kesici sisteminde ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kmuralında değişiklik yapıldı. Uygulamada esas alınan BIST 100 endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten 2'ye çekilecek.