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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Taksiciler yeni Togg’a talip oldu

Taksiciler yeni Togg’a talip oldu
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yerli ve milli otomobil Togg'un daha uygun, ulaşılabilir ve rekabetçi bir fiyat hedefiyle geliştirilen yeni modeli T6X'in taksici esnafında büyük heyecan uyandırdığını belirterek, "Yerli otomobilimizin ticari taksilerde yaygınlaşması hem milli markamıza güç katacak hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Togg T6X'in taksici esnafımıza özel, uygun satın alma ve finansman koşullarıyla sunulması, esnafımızın araçlarını yenilemesini kolaylaştırırken, vatandaşlarımızın da yerli, konforlu araçlarla hizmet almasına katkı sağlayacaktır" dedi.
#TOGG

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Taksiciler yeni Togg’a talip oldu
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