Talep toplama için son gün yarın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama süreci yarın sona eriyor. 4 Ağustos'ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7.59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulunabiliyor.5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan 1.540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, taksitsiz bir şekilde büyük bir konut projesine ortak olmaya imkan verecek sertifikanın talep toplama sürecine katılabilmek için öncelikle bir yatırım hesabının olması şart. Ayrıca gayrimenkul sertifikalarıyla ilgili her konuya ve dairelerin sertifika bilgilerine wwwzgayrimenkulsertifikası.com adresinden ulaşmak mümkün.Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin."DMLKT" işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.mlak Konut tarafından halka arz edilecek gayrimenkul sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.mlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, önceki gün talep toplama süreci başlayan Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştıklarını belirterek, "Fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık" dedi. Bu sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulama bulunmadığını vurgulayan Yılmaz, belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlattı. Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkânının bulunduğunu kaydederek, bu enstrümanın faiz hassasiyeti olan yatırımcılara da hitap ettiğini söyledi.Yasir Yılmaz, gayrimenkulün genelinde ve Emlak Konut projelerinde yaşanan değer artışından bahsederek, şu açıklamalarda bulundu: "Burası Emlak Konut'un nitelikli projelerinden olacak. 2021 yılında metrekaresi 30 bin lira bandında olan Çınarköy projemiz 2024'ün sonunda 120 bin liralar bandına geldi. Yani 4 kat değer artışı çok net bir şekilde gözüküyor. Başakşehir'deki projelerimizde benzer artışların olduğunu görüyoruz. Damla Kent projesinde aynı nitelikli bir projeyi aslında iskontolu olarak piyasaya sunuyoruz."