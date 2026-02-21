Bakan Uraloğlu Mihalgazi’yi ziyaret etti! Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi Yolu için tarih verdi

"AK PARTİMİZLE BERABER, MİLLETVEKİLLERİ SAYISI, SİYASET YAPAN KADINLARIMIZIN SAYISI ÜST NOKTAYA ÇIKMIŞTIR"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan açıklamalar hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Tabii bazı olaylar yaşanıldığı zaman üzülürüz ama sonuçları itibarıyla toplumda bir farkındalık oluşturması hasebiyle de bazı olumlu sonuçlara da bunlar vesile olur. Şimdi bizim dinimizde, inancımızda, bizim kültürümüzde olan kıyafet şekline laf edenle ilgili biz asla müsamaha göstermeyiz, asla hoşgörüde bulunmayız."

Kadınların hangi olaylarda nasıl durduklarını, Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıklarını bildiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biraz daha geriye gittiğimizde Han vardır, Hakan vardır, Hanım vardır, bizim kültürümüzde vardır. AK Partimizle beraber, milletvekilleri sayısı olsun, siyaset yapan kadınlarımızın sayısı olsun, gerçekten üst noktaya çıkmıştır. Onun için Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı biz şiddetle kınıyoruz. Ama bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Onun için biz sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Niye? Çünkü o bize doğru yolda yürüme iradesini gösterdi, hedeflerini gösterdi. Biz de yolumuza devam ediyoruz." dedi.