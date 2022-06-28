Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 yarım altın ve tam altın fiyatı canlı rakamlar

FED faiz kararı sonrası yükselişe geçen ons altın diğer birimlerde bir etki yaratmamıştı. Rekora koşan rakamlar hafta başında düşüşe geçti. Altının gram fiyatı 1000 TL'nin altına düştü. Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı da en çok tercih edilenler olarak arama geçmişlerindeki yerini aldı. Canlı altın grafiği ile takip edilen alış satış rakamları tam ve yarım altın üzerinde inceleniyor. Peki, 28 Haziran Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar…