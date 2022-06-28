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Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:39

Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 yarım altın ve tam altın fiyatı canlı rakamlar

Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 yarım altın ve tam altın fiyatı canlı rakamlar

Yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları döviz kurundaki yaşanan dalgalanmalar ve BDDK kararı sonrası düşüş yaşamaya başladı. Bununla birlikte tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı canlı takip ekranı ile sorgulanıyor. Birikim ya da yatırım yapacaklar “Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Haziran canlı altın fiyatları…

FED faiz kararı sonrası yükselişe geçen ons altın diğer birimlerde bir etki yaratmamıştı. Rekora koşan rakamlar hafta başında düşüşe geçti. Altının gram fiyatı 1000 TL'nin altına düştü. Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı da en çok tercih edilenler olarak arama geçmişlerindeki yerini aldı. Canlı altın grafiği ile takip edilen alış satış rakamları tam ve yarım altın üzerinde inceleniyor. Peki, 28 Haziran Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar…

ALTINDA DÜŞÜŞ YÜZDE 3'Ü GEÇTİ!

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

Altındaki düşüş yüzde 3'ü geçti

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 6.373,00 TL

SATIŞ: 6.427,00 TL

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 3.186,00 TL

SATIŞ: 3.225,00 TL

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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Tam altın ve yarım altın ne kadar, kaç TL? 28 Haziran 2022 yarım altın ve tam altın fiyatı canlı rakamlar
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