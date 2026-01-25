Tamamlayıcı emeklilikte sona yaklaşıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme
ve Denetleme
Kurumu
(SEDDK), emeklilik
döneminde
refahı artırmak amacıyla G-20
modelleriyle uyumlu Tamamlayıcı
Emeklilik Sistemi (TES) üzerindeki
çalışmalarını sürdürürken, mevcut
Otomatik Katılım Sistemi'ni (OKS)
daha sürdürülebilir ve bütüncül bir
yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu
süreçte OKS hesaplarının otomatik
olarak birleştirilmesi planlanıyor.
SEDDK Başkanı Davut Menteş, "G-20
ülkelerinin birçoğunda uygulanmakta
olan ikinci basamak emeklilik sistemi
olarak da adlandırılan TES'in hayata
geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı
sürdürüyoruz" dedi.