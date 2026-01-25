Tamamlayıcı emeklilikte sona yaklaşıldı

Sigortacılık ve Özel EmeklilikDüzenlemeve DenetlemeKurumu(SEDDK), emeklilikdöneminderefahı artırmak amacıyla G-20modelleriyle uyumlu TamamlayıcıEmeklilik Sistemi (TES) üzerindekiçalışmalarını sürdürürken, mevcutOtomatik Katılım Sistemi'ni (OKS)daha sürdürülebilir ve bütüncül biryapıya kavuşturmayı hedefliyor. Busüreçte OKS hesaplarının otomatikolarak birleştirilmesi planlanıyor.SEDDK Başkanı Davut Menteş, "G-20ülkelerinin birçoğunda uygulanmaktaolan ikinci basamak emeklilik sistemiolarak da adlandırılan TES'in hayatageçirilmesine yönelik çalışmalarımızısürdürüyoruz" dedi.