Tamamlayıcı emeklilikte sona yaklaşıldı

25.01.2026

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), emeklilik döneminde refahı artırmak amacıyla G-20 modelleriyle uyumlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, mevcut Otomatik Katılım Sistemi'ni (OKS) daha sürdürülebilir ve bütüncül bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Bu süreçte OKS hesaplarının otomatik olarak birleştirilmesi planlanıyor. SEDDK Başkanı Davut Menteş, "G-20 ülkelerinin birçoğunda uygulanmakta olan ikinci basamak emeklilik sistemi olarak da adlandırılan TES'in hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
