Tapu devri bitene kadar para bloke edilecek

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde güvenli ödeme dönemi 1 Ekim 2026'da başlayacak. Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi ile tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemi sona erecek. Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tarafların güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemesinin uygulama tarihinin 1 Temmuz 2026'dan 1 Ekim 2026'ya ertelendiği öğrenildi. Kurumlar arası entegrasyonun henüz kurulamadığı, bu sebeple bakanlığın uygulamayı 3 ay erteleme yetkisini kullandığı belirtildi. Düzenleme hayata geçtiğinde tapu işlemlerinde elden nakit ödeme ve doğrudan banka hesabına havale yöntemi son bulacak.

ANLAŞMALI BANKA YA DA ÖDEME KURULUŞU

Yeni sistemin temelini, satış bedelinin taraflar arasında doğrudan aktarılması yerine güvenli bir hesapta tutulması oluşturuyor. Düzenleme ile 1 Ekim'den itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedeli, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nde tutulacak. Buna göre alıcı tarafından yatırılan tutar, tapu devri tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya yetkili ödeme kuruluşu tarafından bloke edilecek.

PARA OTOMATİK AKTARILACAK

Tapu tescil işleminin tamamlanmasının ardından, bloke edilen tutar otomatik olarak ve kısa süre içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. İşlemin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda ise tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.



MEVCUTTA BENZER UYGULAMALAR VAR

Sistem henüz devreye girmese de alım-satımda güvence isteyenler için farklı uygulamalar var. İlk olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Taputakas devreye alınmıştı. 2015'ten bu yana hizmet veren sistemin kullanılması halinde satış bedeline bakılmaksızın 200 TL tahsil ediliyor. Benzer uygulamaları bankalar da yapıyor. Ancak bunlar zorunluluk değil tercih olduğu için talep görmüyor.