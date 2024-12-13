Tapu ve kadastroda 3 boyutlu dönem

Türkiye'de tapu işlemlerinde dijitalleşme adına önemli bir adım atılıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2025'ten itibaren kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin kullanımını zorunlu hale getiriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yeni uygulamanın "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, "Bu yenilik, yapıların dijital ortamda daha güvenli ve şeffaf şekilde kaydedilip denetlenmesini sağlayacak. Kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde, mimari projeyle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli'nin güvenli elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, ülke genelinde zorunlu hale gelecek. Bu doğrultuda çalışmalar 'Dijital Bina' konseptiyle sürdürülecek"dedi.Gedikli, 3 boyutlu sistemin gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti. Gedikli, sektördeki paydaşların bu yeni sisteme uyum sağlayabilmeleri için geçiş sürecinde gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiğini vurguladı.