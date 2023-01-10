Tapuda düşük rayiç bitecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar" dedi. Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var."Perakende sektörünün fiyat sabitlemeye destek verdiğini dile getiren Bakan Nebati, "Daha da genişleyecek. Enflasyonla ilgili beklentiler kırılınca, son attığımız adımlarla beklentiler oldukça düşmüş" dedi. Nebati, vatandaşların haksız fiyat artışlarına karşı bilinçli duruşunun, enflasyonla mücadelede tamamlayıcı rol oynadığını söyledi. Enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını ifade etti.ŞUBAT ayında G20 için Hindistan'a gideceklerini, bu ay da Avrupa'da görüşmelerinin olacağını söyleyen Nebati, memur maaş zammının yüzde 30 artırılmasına yönelik gereken kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.