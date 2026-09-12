Tarife var uyan yok!

Milyonlarca öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyeden giyime, servisten kantine öğrencilerin ihtiyaç kalemlerindeki artışlar belli oldu. Bu yıl bir öğrencinin çanta, defter, kalem, suluk, beslenme çantası ve temel kırtasiye ihtiyaçlarından oluşan okul alışverişinin maliyeti yaklaşık 2 bin 500-3.000 liraya ulaştı. Geçen yıl 1.900-2.000 lira seviyesinde olan bu tutar yaklaşık yüzde 25-30 artışa işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklasa da bazı özel okullar, kitap ve eğitim materyallerini "kırtasiye paketi" adı altında velilere sunuyor. Fiyatları da 50 bin TL'den başlayıp 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Okul kantinlerinde fiyat artışları birçok üründe yüzde 30'u geçti. Giyim maliyetindeki artış yüzde 15'i buldu. Servis ücretleri ise yüzde 25-30 arasında arttı. Her ilde tavan fiyat tarifeleri belirlense de birçok okul bu rakamlara uymuyor. Veliler yüksek fiyatlara isyan ediyor.

TOST-AYRAN 130 TL

Okul kantinlerinde uygulanacak yeni tavan fiyat tarifesi geçtiğimiz gün belli oldu. Öğrencilerin en sık tercih ettiği tost ve ayranın birlikte fiyatı bu yıl 90 TL'den 130 liraya yükseldi. Yeni tarifeye göre simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira olacak. Yarım litre suyun fiyatı 15 lira, çayın fiyatı ise 25 lira olarak belirlendi. Tavuk dönerin fiyatı da 145 liraya çıktı. Bu rakamlar öğrencilerin günlük harçlıkları açısından düşünüldüğünde ortaya dikkat çekici bir tablo çıkıyor. Bir öğrenci yalnızca bir tost ve ayran almak isterse 130 lira bir de gün içinde su ve çay içerse 170 TL ödemek zorunda. Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu 2026-2027 yılı için fiyatlara yüzde 6,2 civarında zam yaptık dese de birçok üründe oran yüzde 40'ı geçti.

EN BÜYÜK KALEM SERVİS

Ailelerin eğitim bütçesinde en yüksek kalemi servis ücretleri alıyor. Okul servisi ücretleri, ev ve okul arasındaki mesafe temel alınarak ilgili belediyelerin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya il/ilçe belediye meclisleri tarafından resmi tarifelerle belirleniyor. Önceki gün Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla üç büyükşehirde okul servis ücretleri de netleşti. Bu kapsamda İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de yüzde 35 arttı. İstanbul'da en kısa mesafe (0-1 kilometre) 39 bin 970 TL, en uzak (23-25 kilometre) ise 93 bin 610 TL olarak belirlendi. 25 kilometrenin üzerindeki her kilometre için de 87.99 TL ilave ücret isteniyor. Köprü geçiş ücreti ise toplam öğrenci sayısına bölünerek servis ücretine ekleniyor. Ancak birçok okulun servisi tarifeye rağmen velilerden iki-üç kat para istiyor.

ŞİKÂYET YAĞIYOR

Veliler okul servisleriyle ilgili tepkilerini hem okul yönetimlerine iletiyor hem de çeşitli platformlarda paylaşıyor. Şikâyetvar yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretleri hakkında yapılan şikayetlere yönelik verilerini paylaştı. Şikâyetvar'a ulaşan bir şikâyette, yaklaşık 48 bin TL'lik resmi tarifeye karşı 140 bin TL servis ücreti talep edildiği belirtilirken, bir başka veli yaklaşık 79 bin TL'lik tarifeye karşı 161 bin TL'yi aşan ücretle karşılaştığını belirtti. İzmir'den bir başka veli ise anaokuluna giden çocuğu için 9 aylık servis ücretinin 161 bin 158 TL olarak bildirildiğini aktardı. Şikâyet sahibi, aynı hizmet için resmi tarifede hesaplanan bedelin yaklaşık 79 bin 443 TL olduğunu belirterek talep edilen tutarın tarifeye göre 81 bin TL'den fazla yüksek olduğunu ifade etti. Şikâyetlerde resmi tarifeler ile talep edilen ücretler arasındaki farkların yanı sıra, kısa mesafelere yüksek bedeller ve peşin ödeme sonrasında çıkarılan ek ücretlerin de yer aldığı ifade edildi.

ÇANTA DA KALEM DE ARTTI

Öğrenciler okul kırtasiye harcamaları da geçen yıla göre yüzde 27 ile yüzde 32 arasında arttı. Son bir yılda sırt çantasının fiyatı yüzde 45.45, mataranın yüzde 33,33, parmak boyasının yüzde 30.14, 12'li kurşun kalemin yüzde 25, beslenme çantasının yüzde 24.14 arttı. Yapıştırıcıda artış yüzde 20.69'a, kalem çantası ve kırmızı kalemde ise yüzde 20'ye ulaştı. Giyim maliyetindeki artış yüzde 15'i buldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör