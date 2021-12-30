Tarih, gastronomi, kültür ve turizm şehri: Bursa

Turizm yatırımları da öne çıkan çalışmaların başında geliyor. Bursa
geçmiş yüzyıllardan günümüze birçok medeniyete başkentlik yapmış, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir. Tarihi kadim, doğası muhteşem, suları şifalı, yaz ve kış sporları için müsait, sanayisi gelişmiş, kültürel altyapısı zengin bir şehir olan Bursa için daha birçok özellik sayılabilir. Şehir kültür turizmi, sağlık turizmi, kongre turizmi konularında bakir bir alan olduğu aşikâr. Bursa bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip. Orta Doğu'dan turist alan ve Arap misafirler tarafından çok fazla tercih edilen Bursa'da aynı zamanda Avrupa ve Uzak Doğu pazarları ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Bursa bu potansiyeli korumanın yanı sıra Uzakdoğu ülkelerinden hali hazırda şehre çok sayıda turist gönderen Endonezya ve Malezya başta olmak üzere, Çin, Japonya ve Güney Kore ülkelerinden turist bekliyor. Bununla birlikte yakında bulunan ülkeler başta olmak üzere son zamanlarda Bursa'ya ilgisi oldukça artan Rusya'nın yanı sıra Bursa'nın 2022 yılı Türk Dünyası
Kültür Başkenti ilan edilmesini de de bir fırsat olarak görerek, gönül coğrafyamızda yer alan Türk Dünyasından da yoğun ziyaretler bekleniyor. Bu gerçeklerden hareketle yeni bir turizm rotası belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ediyor ve şehrin en güzel şekilde nasıl tanıtılabileceğine, Bursa'nın turizmden alması gereken payı nasıl alabileceğine dair sorulara verdiği cevaplarla projeler üretiyor. Turizm Master Planı çerçevesinde 2022 yılında yoğunlaşan bir dizi proje hayata geçirilecek. İznik Aziz Neophytos Bazilikası'nın ziyarete açılması, sağlık ve termal turizmine yönelik çalışmalar, doğa turizmi ve gastronomiye yönelik faaliyetlerle Bursa'nın turizm alanındaki çıtası yukarılara taşınacak. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı marifetiyle uluslararası platformlarda Bursa temsil ediliyor. Aynı zamanda sosyal medyada da bir tanıtım atağı gerçekleştiriliyor. Bbbglobal twitter hesabı ve bursatourismportal instagram hesaplarında tüm zamanların en güzel kenti Bursa etkin bir şekilde tanıtılıyor. bursa.com.tr turizm web sitesi güncellenirken tanıtım filmleri ile şehrin sahip olduğu değerler etkin bir şekilde tanıtılıyor. Bunların yanında Bursa; EHTTA, UNESCO, Tarihi Kentler Birliği gibi uluslararası aktif olan kuruluşlara üyelikleri sebebiyle buralara üye olan şehirlerle iletişim halinde. Çeşitli ülkelerde düzenlenen organizasyonlara ve etkinliklere katılım sağlanıyor. Mehter, Kılıç Kalkan Ekibi, Karagöz Oyunları, İpekçilik gibi Bursa'ya ait folklor ekipleri ve değerler uluslararası organizasyonlarda yer alıyor.
BURSA; TÜRKSOY TARAFINDAN "2022 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ" SEÇİLDİ
Bursa'da 2022 yılı gelmeden Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine hızlı bir giriş yapıldı. Örneğin 22 Ekim tarihinde TÜRKSOY'un "Hiva-Bursa Türk Dünyası Kültür Başkentleri Dostluk Konseri" Bursa'da gerçekleştirildi. 18 Kasım'da Yunus Emre ve Nizami Gencevi'nin anıldığı, TÜRKSOY işbirliği ile gerçekleştirilen "Türk Dünyası Şaheserleri" konseri düzenlendi. 3-12 Aralık 2021 tarihleri arasında bu yıl 2.'si gerçekleştirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nda, Azerbaycan misafir ülke olarak belirlendi ve bu vesileyle Azerbaycan'ın büyük yazarı Anar Rızayev onur konuğu olarak ağırlandı. 2022 yılı içinde; 4. Dünya göçebe oyunları, 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 5. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi 3. Kitap Fuarı, 12. Fotofest, 60. Uluslararası Bursa Festivali ve TÜRKSOY'un gelenek hâline gelmiş programları Bursa'yı, Türk Dünyasının kalbinin attığı bir şehir haline getirecek. Bilimden edebiyata, sanattan gastronomiye, sempozyumdan konsere, söyleşiden sergiye varıncaya kadar kültür ve sanatın her alanında birçok faaliyet gerçekleştirilecek.