Tarihi bir sene! Borsa İstanbul 2022’nin yıldızı oldu

Ulaştırma ve banka hisseleri öncülüğünde bu yıl yüzde 200'e yaklaşan getiriyle BIST 100 endeksi tarihi bir seneyi geride bıraktı.

Borsa İstanbul getiri arayışının öne çıktığı 2022'de 1 milyon 300 binden fazla yeni yatırımcının katılımıyla BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekorlar kırıldı.

BIST 100 endeksi 2022'de yüzde 196,57 getiriyle 5.509,16 puana yükselerek, dünya genelinde önemli pay piyasaları arasında açık ara en iyi performansı sergiledi. Söz konusu yükseliş 1999'dan bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçerken, BIST 100 endeksi 1997'den bu yana ilk defa 4 yıl üst üste yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Dolar bazında da yatırımcısına yüzde 112,4 kazandıran BIST 100 endeksi, seneyi 294,4 sent seviyesinden tamamlasa da 510 sent seviyesinde bulunan zirvesinden hala uzak olması dikkati çekiyor.

Aylık bazda değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi 2017'den bu yana ilk kez 6 ay üst üste yükselirken, işlem hacimleri de rekor seviyelere çıktı.

BIST 100 endeksinin hacim rekoru 14 Aralıkta 158,9 milyar lira ile kırılırken, yılın son aylarında endekste ortalama işlem hacminin 100 milyar lira seviyesine çıktığı görüldü.

BIST 100 endeksi sektör bazlı incelendiğinde bütün sektörlerin 2022'yi kazançla tamamladığı görülürken, en çok kazandıran yüzde 537,5 ile ulaştırma oldu. Bankacılık sektörü ise geçen yıl yüzde 215,1 yükseldi.

Hisse bazlı bakıldığında BIST 100 endeksindeki hisselerin 97'si değer kazanırken, en çok getiriyi yüzde 1.292 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 1.182 ile Kontrolmatik ve yüzde 739 ile Odaş Elektrik sağladı. En çok kaybettiren ise yüzde 42 ile Türk Prysmian Kablo Sistemleri oldu.