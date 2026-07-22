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Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:33 Son Güncelleme: 22.07.2026 16:36

Tarihi eşik aşıldı! Bitcoin yatırımcısı sayısı altını geçti

ABD’de Bitcoin sahibi sayısı 49,6 milyonla ilk kez altın yatırımcısı olan 28,8 milyonu geride bıraktı. Genç kuşak ve spot ETF’lerle ivme kazanan dijital varlıklar, "güvenli liman" yarışında altının en güçlü rakibi oldu.

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Tarihi eşik aşıldı! Bitcoin yatırımcısı sayısı altını geçti
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Finans dünyasında dengeler değişiyor. Yüzyıllardır "güvenli liman" olarak görülen altının tahtı, dijital varlıklar karşısında sarsıldı. Dijital varlık şirketi River'ın açıkladığı son verilere göre; ABD'de ilk kez Bitcoin yatırımcısı sayısı, altın yatırımcısını geride bıraktı.Verilere göre ABD genelinde 49,6 milyon kişi Bitcoin sahibi. Buna karşılık geleneksel yatırım aracı altını tercih edenlerin sayısı 28,8 milyon seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, bireysel yatırımcıların portföy tercihlerinde büyük bir kırılma yaşandığını gösteriyor.

GENÇ KUŞAK VE ETF ONAYLARI DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Uzmanlara göre bu değişimin arkasındaki en büyük itici güç Z kuşağı ve genç yatırımcılar. Bitcoin'in altını geride bırakmasında etkili olan diğer başlıklar ise şöyle:

  • 7/24 Erişim ve Pratiklik: Fiziki saklama gerektirmemesi, günün her saati alınıp satılabilmesi ve çok düşük tutarlarla bile yatırım yapılabilmesi.
  • Kurumsal İlgi: Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması, büyük şirketlerin bilançosuna BTC eklemesi ve kurumsal sermayenin piyasaya girmesiyle artan güven.

ALTIN HALA GÜÇLÜ AMA TEK SEÇENEK DEĞİL

Altın, enflasyon ve jeopolitik kriz dönemlerinde yatırımcının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Değerini koruyor. Ancak veriler artık yatırımcıların sadece geleneksel araçlara mahkum olmadığını ortaya koyuyor. Bitcoin de en az altın kadar yaygın bir "dijital değer saklama aracı" olarak kabul görmeye başladı.

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"BU SADECE BİR RAKAM DEĞİL, YAPISAL DEĞİŞİM"

Piyasa analistleri, Bitcoin'in altın yatırımcısını geçmesini "istatistikten öte bir dönüm noktası" olarak yorumluyor. Dijital varlıkların finans sistemine entegrasyonu hızlandıkça, önümüzdeki dönemde Bitcoin ile altın arasındaki rekabetin daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Tarihi eşik aşıldı! Bitcoin yatırımcısı sayısı altını geçti
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