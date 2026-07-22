Tarihi eşik aşıldı! Bitcoin yatırımcısı sayısı altını geçti

Finans dünyasında dengeler değişiyor. Yüzyıllardır "güvenli liman" olarak görülen altının tahtı, dijital varlıklar karşısında sarsıldı. Dijital varlık şirketi River'ın açıkladığı son verilere göre; ABD'de ilk kez Bitcoin yatırımcısı sayısı, altın yatırımcısını geride bıraktı.Verilere göre ABD genelinde 49,6 milyon kişi Bitcoin sahibi. Buna karşılık geleneksel yatırım aracı altını tercih edenlerin sayısı 28,8 milyon seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, bireysel yatırımcıların portföy tercihlerinde büyük bir kırılma yaşandığını gösteriyor.