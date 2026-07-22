Tarihi eşik aşıldı! Bitcoin yatırımcısı sayısı altını geçti

Finans dünyasında dengeler değişiyor. Yüzyıllardır "güvenli liman" olarak görülen altının tahtı, dijital varlıklar karşısında sarsıldı. Dijital varlık şirketi River'ın açıkladığı son verilere göre; ABD'de ilk kez Bitcoin yatırımcısı sayısı, altın yatırımcısını geride bıraktı.Verilere göre ABD genelinde 49,6 milyon kişi Bitcoin sahibi. Buna karşılık geleneksel yatırım aracı altını tercih edenlerin sayısı 28,8 milyon seviyesinde kaldı. Bu rakamlar, bireysel yatırımcıların portföy tercihlerinde büyük bir kırılma yaşandığını gösteriyor.
GENÇ KUŞAK VE ETF ONAYLARI DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI
Uzmanlara göre bu değişimin arkasındaki en büyük itici güç Z kuşağı ve genç yatırımcılar. Bitcoin'in altını geride bırakmasında etkili olan diğer başlıklar ise şöyle:
ALTIN HALA GÜÇLÜ AMA TEK SEÇENEK DEĞİL
Altın, enflasyon ve jeopolitik kriz dönemlerinde yatırımcının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Değerini koruyor. Ancak veriler artık yatırımcıların sadece geleneksel araçlara mahkum olmadığını ortaya koyuyor. Bitcoin de en az altın kadar yaygın bir "dijital değer saklama aracı" olarak kabul görmeye başladı.
"BU SADECE BİR RAKAM DEĞİL, YAPISAL DEĞİŞİM"
Piyasa analistleri, Bitcoin'in altın yatırımcısını geçmesini "istatistikten öte bir dönüm noktası" olarak yorumluyor. Dijital varlıkların finans sistemine entegrasyonu hızlandıkça, önümüzdeki dönemde Bitcoin ile altın arasındaki rekabetin daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.