Tarihi rekor: İhracat 400 milyar doları aştı

Haziran ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe
'nin katılımıyla açıklandı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, "Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak haziran sonu itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı 400 milyar doları aştı. Haziran ayı ihracatı 25 milyar dolara yaklaşarak 24 milyar 940 milyon dolar oldu" dedi. Haziranda toplam dış ticaret hacminin 60 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, "Son 12 aylık dış ticaret hacmimiz 652 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıla göre 29 milyar dolar artış var. İlk iki ay altın, gümüş, bakır, alüminyum ve nikel gibi emtialardaki anormal harekete, enerji ve petro kimya ürünlerindeki olağandışı artışlara rağmen dış ticaret açığımızda da tolere edilebilir, istikrarlı bir tablo var" diye konuştu. Bolat, haziranda ithalattaki artıştan da dolayı dış ticaret açığının 10.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Haziranda 2.2 milyar dolar ekstra bir açık artışı var. İlk 5 aydaki açık artışımız 1.3 milyar dolardı, bunu da eklediğimizde yılın ilk 6 ayı itibarıyla baktığımızda toplamda 3.6 milyar dolar ekstra yıllıklandırılmış açık var. Aralıkta 12 ayı 92.2 milyar dolar açıkla kapatmıştık. Haziran sonu yaşadığımız bütün hengamelere ve yurt dışındaki, bölgedeki kaoslara rağmen '95.8 milyar dolar açıkla kapatmayı başardık' diyorum."