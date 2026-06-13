Tarihin en büyük halka arzı

Uzay ve teknoloji şirketi SpaceX'te tarihi halka arz gerçekleşti. Halka arzınkapsamında hisse başına 135 dolar fiyat belirleyen şirket 75 milyar dolar kaynak sağlayarak yaklaşık 1.8 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Suudi Aramco şirketinin eski rekorunu geride bıraktı. Bu işlem, yatırımcıların şirkete olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Halka arz Elon Musk'ı da dünyanın ilk dolar trilyoneri konumuna taşıdı. Musk'ın serveti halka arz sonrasında 1 trilyon doları aştı. Şirketin hisseleri açılışta 166 doları geçti. Forbes'in hesaplamalarına göre Musk'ın SpaceX'teki doğrudan hisseleri ve hisse opsiyonlarının değeri yaklaşık 866.5 milyar dolara yükseldi. Buna Tesla'daki yaklaşık 717 milyon hisseden kaynaklanan 286 milyar dolarlık varlığı da eklendiğinde, girişimcinin toplam serveti 1.1 trilyon dolara ulaşıyor. Uzmanlar, SpaceX halka arzının küresel sermaye piyasaları açısından yeni bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtiyor. Musk'ın trilyon dolarlık servet hesabında dikkat çeken en önemli unsur ise performansa bağlı hisse ödülleri oldu. Hesaplamalar, SpaceX'in uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesi halinde devreye girecek ilave hisse haklarının tam değerini baz alıyor. Bu hedefler arasında Mars'ta kalıcı insan yerleşimi kurulması, büyük ölçekli uzay altyapılarının geliştirilmesi ve şirketin gelecekteki büyüme planlarının hayata geçirilmesi bulunuyor.

SERVETİ TARTIŞILIYOR

ELON Musk'ın trilyon dolarlık serveti, ekonomik gücün ve siyasi etkinin sınırlarına ilişkin tartışmaları da alevlendirdi. İş dünyasındaki etkisinin yanı sıra sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, kamu politikaları, düzenlemeler ve teknoloji alanındaki küresel tartışmalarda da önemli bir aktör konumunda bulunuyor. Eleştirmenler, çok az sayıda kişinin bu denli büyük ekonomik güce sahip olmasının gelir dağılımı adaletsizliğini artırabileceğini belirtiyor.