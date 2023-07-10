5 bin dönüm tarım arazısi sular altında

Dünya iklim kriziyle boğuşurken, Türkiye de son dönemde iklim değişikliğinin etkilerini fazlasıyla hissetmeye başladı. Son yıllarda yaz mevsiminde çıkan orman yangınlarının yanı sıra mevsim normallerinin çok üzerinde yağan yağışlar nedeniyle de sel felaketleri de sık sık kapımızı çalıyor. Bunun son örneği ise Karadeniz'de yaşandı. Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Ordu yaklaşık metrekareye 130 kilogram yağış alırken, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ordu, Bartın'da ve Samsun'da ise yollar göle döndü. Bölgede bine yakın heyelan ve toprak kayması yaşandı. Tarım arazilerinin de etkilendiği bölgede Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM) 11 ilden binin üzerinde ihbar geldi. TARSİM'den edinilen bilgilere göre yapılan ön incelemelerde 5 bin dönüm arazi selden etkilendi. Ağırlıklı olarak pancar, mısır ve patates tarlaları zarar gördü. İlk belirlemelere göre, 20 milyon TL civarında hasar olduğu tahmin ediliyor. Hasarın ağırlıklı olarak şehir merkezlerinde görüldüğünü belirten TARSİM yetkilileri, "İlk belirlemelere göre tarlalarla büyük bir hasar söz konusu değil. Önümüzdeki günlerde tablo netleşir" dedi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, tarım arazilerinde lokal etkilerin görüldüğünü, bunun tarımsal hasılayı etkilemeyeceğini belirtti. Soydan, "Bazı yerlerde sular henüz tam çekilmedi. O nedenle tarlaların durumunu tam tespit edemiyoruz. Ancak tarımsal hasılayı etkileyecek bir zararın olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda yağışların mevsim normallerinin çok üzerinde olduğunu aktaran Soydan, "Bu durum sel ve heyelanlara yol açıyor. Bundan sonraki yıllarda da benzer durumlar yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmaları çok büyük önem arz ediyor. Üyelerimizi muhakkak TARSİM'e kayıt olmaları konusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.ArtvinZiraat Odası Başkanı Köksal Portakal, tarım arazileri ve hayvanlarda bir sıkıntı olmadığını söyledi. Zonguldak Ziraat Odası Başkanı Şerafettin Albayrak da dört ilçenin ciddi hasar aldığını belirtti. Albayrak, "Çaycuma, Gökçebey, Bakacakkadı ve Devrek ilçelerimizde ciddi hasar var. Tarım arazilerinde incelemeler devam ediyor, suların çekilmesini bekliyoruz. Karaman ilçemizde de 10 büyükbaş hayvan sele kapıldı" ifadelerini kullandı.Seldenen çok etkilenen illerin başında gelen Bolu Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, dere yatağına yakın ilçe ve köylerin selden daha fazla etkilendiğini belirtti. Özer, "Patates, mısır ve buğday arazilerinde sıkıntı var. Tam buğday hasadı yapacağımız dönemde sel gerçekleşti. Buğday başaklarının 3'te biri yoğun yağış nedeniyle yattı. Su çekildikten sonra bunlar yeniden kalkar mı ne kadarı zayi olur tam bilemiyoruz. Geçen yıl buğdaydan 6 bin ton hasılası elde etmiştik. Eğer başaklar çamura gömüldüyse yaklaşık 2 bin ton buğday zayi olur ancak net tablo önümüzdeki günlerde ortaya çıkar" dedi.Yoğunyağışlar ve sel nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sahada inceleme yaptı. Selden etkilenen Düzce'de açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şunları anlattı: "Devletimiz hızlı şekilde AFAD koordinasyonunda ilgili bütün kurumları ve birimleriyle afeti yaşayan illerimizde teyakkuza geçti. AFAD'ın koordinasyonunda bakanlığımız toplam 538 iş makinesi-ekipman ve 1.363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. DSİ'nin yeşil karıncalar dediğimiz makineleri de sahada önemli rol üstleniyor. Devletimiz bütün alanlarda olduğu gibi tarım arazilerinde ve hayvancılıkta zararı olan çiftçilerimizin de yanında olacak. İhbar gelen tarımsal alanlarda hasar tespit çalışmalarına sular çekildikten sonra hızlıca başlıyoruz. İçme suyu hasarı olan yerlere müdahale edeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız baraj yatırımları, taşkın koruma ve dere ıslah çalışmaları felaketin daha büyük çapta olmasının önüne geçti. Bu felaketten sonra da yaraların sarılması, yapılması gereken yeni yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi için çalışmalara başlayacağız."