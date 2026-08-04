Bağ evi yapacaklar için yeni karar! Tarımsal araziler için şartlar değişti, işte tüm ayrıntılar

GEÇİŞ HÜKMÜ DE NETLEŞTİRİLDİ

Yönetmelik değişikliği yalnızca arazi büyüklüğü şartını değiştirmekle kalmadı, daha önce yapılan başvuruların hangi kurallara göre değerlendirileceğine de açıklık getirdi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan hükümler çerçevesinde değerlendirilecek. Böylece devam eden işlemlerde hak kaybı yaşanmamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.