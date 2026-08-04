Bağ evi yapacaklar için yeni karar! Tarımsal araziler için şartlar değişti, işte tüm ayrıntılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinde yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılara ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği değişikliğiyle, bağ evi, tarımsal depo ve benzeri yapıların inşa edilebileceği araziler için uygulanan asgari büyüklük şartı 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.
ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ ŞARTI DEĞİŞTİ
Yönetmeliğin "Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri" başlıklı Ek-1'inin 6.1 numaralı maddesinde yer alan "5 hektar" ibaresi "2 hektar" olarak değiştirildi.
Böylece daha önce yaklaşık 50 dönüm büyüklüğünde arazi şartı aranırken, yeni düzenlemeyle bu sınır 20 dönüme indirildi. Değişiklik, tarımsal faaliyet kapsamında bağ evi, tarımsal depo ve benzeri yapıları inşa etmek isteyen arazi sahipleri için daha geniş bir uygulama alanı oluşturacak.
GEÇİŞ HÜKMÜ DE NETLEŞTİRİLDİ
Yönetmelik değişikliği yalnızca arazi büyüklüğü şartını değiştirmekle kalmadı, daha önce yapılan başvuruların hangi kurallara göre değerlendirileceğine de açıklık getirdi.
Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan hükümler çerçevesinde değerlendirilecek. Böylece devam eden işlemlerde hak kaybı yaşanmamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve özellikle bağ evi, bağ evleri, depolar, ahır, sera ve diğer tarımsal amaçlı yapıları hayata geçirmek isteyen arazi sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.