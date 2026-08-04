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Giriş Tarihi: 4.08.2026 10:32

Tarım arazilerinin kullanımında yeni düzenleme: Bağ evi şartları değişti

Tarım arazilerinde, tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurulara yönelik düzenlemeye gidildi.

AA
Tarım arazilerinin kullanımında yeni düzenleme: Bağ evi şartları değişti
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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

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Tarım arazilerinin kullanımında yeni düzenleme: Bağ evi şartları değişti
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