Tarım desteğinde yeni dönem başladı

Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretime verilen desteklerde rakamlar yukarı yönlü güncellendi. Bitkisel üretimde bu yıl için dekar başına 310 lira olan destek katsayı değeri 367 liraya yükseltildi. 2025 üretim yılında 244 lira olan dekar başına destek katsayı değeri böylece yüzde 50,4 artmış oldu. 2027 üretim yılı desteklemelerinde ise katsayı değeri 442 liraya çıkacak. Mercimek ve nohutta planlı üretim desteği yüzde 141, sertifikalı tohum kullanımında bazı ürünlerde artış yüzde 201, hayvancılık desteklerinde ise artış yüzde 43'e ulaştı. Yeni destek paketinde en yüksek artışlardan biri mercimek ve nohutta gerçekleşti. Planlama kapsamında yer alan mercimek ve nohut ürünlerinde planlı üretim desteği yüzde 141 artırılarak dekara 884 liraya yükseltildi.

ÇOBAN DESTEĞİ 116 BİN OLDU

Çoban desteği ise 81 bin TL'den 116 bin 100 TL'ye çıkarıldı. Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamında etçi ırk spermayla yapılan tohumlama sonucunda doğan buzağılar için ayrıca hayvan başına bin lira ödenecek. Ari işletmelerde doğan dişi kuzu ve oğlaklara da 860 lira ilave destek sağlanacak. Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada bu yıl için 930 lira olan temel destek ve planlama desteği 1101 lira olarak güncellendi. 2027 üretim yılında ise bu tutar 1326 liraya yükselecek. Pamukta 1395 lira olan destek tutarı 1652 lira olarak güncellenirken, 2027 için rakam 1989 lira olarak belirlendi. Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 liraya çıkarıldı. 2027 için destek 884 lira olarak belirlendi. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde de dikkat çekici artışlara gidildi. 2027 üretim yılında dekar başına destek soya ve yer fıstığında yüzde 101 artışla 442 liraya, nohut ve yem bezelyesinde yüzde 201 artışla 442 liraya, mercimekte ise yüzde 141 artışla 353,6 liraya çıktı.Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de bir önceki yıla göre yüzde 40 artırılarak 345 bin 450 liradan 483 bin 630 liraya yükseltildi.

HAYVAN BAŞINA YÜZDE 43 ARTIŞ

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta da destek rakamları yükseldi. Büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına buzağı temel desteği 1400 liradan 2 bin liraya, malak desteği ise 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bu desteklerdeki artış oranı yüzde 43 oldu. Küçükbaş hayvancılıkta hayvan başına kuzu ve oğlak temel desteği de yüzde 43 artırılarak 300 liradan 430 liraya yükseltildi. Çoban desteği ise yüzde 43 artışla 81 bin liradan 116 bin 100 liraya çıkarıldı.Çiğ süt desteği kapsamında, ürettikleri sütü mesleki yeterlilik belgesine sahip çiğ süt toplama veya depolama sorumluları aracılığıyla işleme tesislerine satan üreticilere temel desteğe ilave destek sağlanacak. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen artışlar yapıldı.

ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Üretim Planlaması desteklerini 3 yıllık dönemlerle açıkladıklarını belirterek, bölgedeki savaş ve çatışmalar nedeniyle artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesi amacıyla bitkisel üretimde 2026 üretim yılı için daha önce açıklanan temel destek ve planlı üretim desteği tutarlarının da güncellendiğini bildirdi. Yumaklı, "Türkiye'nin gücüne güç katacak, çiftçilerimizi her koşulda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör