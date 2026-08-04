Tarım emtiasında sert yükseliş! Buğday fiyatlarını El Nino ve jeopolitik riskler destekledi

EL NİNO GÜNEY AMERİKA VE GÜNEYDOĞU ASYA'DA HİSSEDİLİYOR

El Nino hava olayı kahve fiyatları üzerinde de etkili oldu. Söz konusu hava olayı, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'da hissediliyor. Bu nedenle kahve fiyatlarındaki yükselişin en büyük nedeni Brezilya'da ve Vietnam'da hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yağışların azalması oldu.

Brezilya "arabica" türü kahvede, Vietnam ise "robusta" türü kahvede dünyanın en büyük üreticileri ve ihracatçıları konumunda bulunuyor. Bu ülkelerdeki hava sıcaklıklarındaki yükselişler, kahve ağaçlarının çiçeklenmesini engelliyor. Kahve ağaçlarının çiçeklenmesinin azalması rekoltede düşüş olacağı anlamına geliyor.

Bu gelişmelerle ETF'ler üzerinden kahve pozisyonları arttı.

İklimsel faktörlerden dolayı Hindistan'da pamuk ekim alanlarının azalması, pamuk fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Sincan bölgesini etkisi altına alan aşırı sıcak hava da pamuk fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.