Tarım, enerji ve ormancılıkta reform paketi

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasal düzenleme çevre projelerinden tarımsal mesafe kurallarına, alkol reklamı yasaklarından enerji ve su yapılarındaki cezalara kadar çok sayıda önemli değişikliği beraberinde getiriyor.

ALKOL REKLAMINA SIKI DENETİM

Alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara yönelik yasaklar genişletildi. Firmaların isim, marka, logo ve amblemleri ile ambalajlarındaki her türlü ifade, şekil ve görsel; iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde veya herhangi bir etkinlik alanında kesinlikle bulundurulamayacak. Ayrıca fermente (mayalı) alkollü içki markaları distile (damıtılmış) içki markası olarak, distile içki markaları da fermente içki markası olarak kullanılamayacak.

AYKIRILIKLARA KADEMELİ CEZA

Tütün, tütün mamulü, makaron, sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı, alkol ve alkollü içki sektöründe kanunda yetkilendirilen kişiler dışında faaliyet gösteren ve kurallara uymayan gerçek ve tüzel kişilere ise kademeli yaptırım uygulanacak. İlk tespitte eksikliğin giderilmesi için en az 15 gün süre verilecek veya aykırılığın tekrarlanmaması için yazılı uyarı yapılacak. İkinci tespitte 5 yıl içinde eksiklik giderilmez veya aynı hata 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa, 100 Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Üçüncü tespitte ise aykırı fiil aynı 5 yıllık dönemde üçüncü kez işlenirse, firmanın faaliyet türüne ilişkin tüm belgeleri iptal edilecek. Orman Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için yeni bir adım atıyor. Bu kapsamda, atmosferdeki karbonu tutup depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacak "karbon yutak ormanları" kurulacak.

ÇELTİĞE MESAFE AYARI

Yeni düzenlemeyle çeltik tarlalarının yerleşim yerlerine olan uzaklık sınırları yeniden belirlendi. Buna göre çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerinde imar sınırından itibaren en az 500 metre, köy ve mahallelerde en kenardaki evin dış çevresi ile tarla arasındaki en yakın nokta ölçülmek şartıyla en az 50 metre uzaklıkta kurulabilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen lisanssız ikili işbirliği projeleri ile geçmiş yıllardaki yatırım programlarında yer alan projelerin tamamlanma süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a uzatıldı. Öte yandan DSİ tarafından inşa edilen baraj, gölet, Hidroelektrik Santralleri (HES), sulama kanalları gibi su yapılarının güvenliği konusu da netleşti. Özellikle yaz aylarında serinlemek için girilen gölet ve barajlarda yaşanabilecek boğulma vakaları ve korumasız tesis yollarında yaşanabilecek kazaların önlenmesi için il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve diğer kamu kurumları kendi sorumluluk alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve DSİ'yi bilgilendirmekle yükümlü olacak. Mülkiyeti DSİ'ye ait olan su yapıları, servis yolları ve diğer unsurlar kesinlikle amaç dışı kullanılamayacak. Zorunlu hallerde amaç dışı kullanım söz konusu olursa doğabilecek tüm zarardan kişi sorumlu olacak.

ŞEKER PANCARI FİYATLARI MUTABAKATLA BELİRLENECEK

ŞEKER pancarı üreticilerini yakından ilgilendiren maddeye göre, şeker pancarı fiyatları artık her yıl sabit bir sistemle değil; şeker fabrikası işleten gerçek/ tüzel kişiler ile üreticiler veya onların temsilcileri arasında varılacak mutabakata (anlaşmaya) göre tespit edilecek.

BELGESİZ HAYVAN SEVKİNE AĞIR YAPTIRIM

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu belgeleri bulundurmadan canlı hayvan ve hayvansal ürün sevkiyatı yapan sahiplerine hayvan başına ceza kesilecek. Sığır cinsi (büyükbaş) hayvanlar için hayvan başına 7 bin 863 lira, koyun ve keçi türü (küçükbaş) hayvanlar için hayvan başına 1204 lira olarak uygulanacak.