Tarım, gıda ve içecek sektöründen 27,79 milyar dolarlık ihracat

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN RAFİNE AYÇİÇEK YAĞI OLDU

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün rafine ayçiçek yağı oldu. Rafine ayçiçek yağı ihracatı 1 milyar doları aştı. Onu, 1 milyar dolarla fındık içi, 891,7 milyon dolarla mandalina izledi.

İthalatta ilk sırada 1,77 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,25 milyar dolarla ham ayçiçek yağı, 1,19 milyar dolarla sığır ithalatı takip etti.

IRAK'A 3,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 3,4 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla Rusya izledi. Rusya'ya ihracat bu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,13, Irak'a yüzde 0,76 artarken, Almanya'ya yüzde 8,38 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülke de 3,3 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 2,2 milyar dolarla Brezilya ve 1,9 milyar dolarla Ukrayna takip etti.