Tarım Kredi Grubu’ndan güçlü büyüme! 2025 yılı ilk yarı karı 5.5 milyar TL oldu

Tarım Kredi Grubu 2025 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğünü 180 milyar TL'ye taşıyarak %35 büyüme gerçekleştirdi. 54 milyar TL olan özkaynak büyüklüğünü 74 milyar TL'ye taşıyarak %37 büyüme kaydeden Tarım Kredi Grubu, faaliyet karlılığını %1'den %5'e, vergi öncesi karlılığını %2'den %7'ye, net karlılığını ise %2'den %6'ya çıkararak bir önceki dönem 1,7 milyar TL olan konsolide net karını da 5,5 milyar TL'ye çıkardı.

2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Hüseyin Aydın, "Biz tarımsal sanayinin lokomotif grubuyuz. Ülkemizin tarım ekosistemi için çok önemli hedeflerimiz var. Gerek tarımsal girdilerin üretim ve tedariğinde, gerekse üretilen ürünlerin işlenme ve tüketiciye ulaştırılmasında grubumuzu çok daha ileri taşıyacağız. Bu kapsamda 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 2,4 milyar TL'lik yatırımların yanında elde ettiğimiz aktif büyüklüğümüzdeki %35'lik büyüme ve 5,5 milyar TL'lik kar hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. Aydın şunları söyledi:

TARIM EKOSİSTEMİNDE TEKİZ

Tarım Kredi Grubu, üreticiden nihai tüketiciye uzanan, uçtan uca üretim, ticaret ve hizmet zincirinin her kademesini bünyesinde barındıran, ülkemizdeki yegane kuruluştur. Üreticimize; tohum, gübre, bitki koruma ürünleri, sulama/sera sistemleri, akaryakıt ve yem gibi temel tarımsal girdileri sağlarken, hasat döneminde üreticimizden ürünlerini değerinde alarak, üretimin ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığını teminat altına almaktadır.

800 bini aşkın ortağı ile ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubu; tarımsal sanayinin lideri konumundadır. Bir yandan çiftçimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını kendi sanayi tesislerinde üretirken, diğer yandan da üretilen tarımsal ürünleri işleyerek tüketicilerimize ulaştırmaktadır.

52 FABRİKA İLE ÜRETİM DEVİ

Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde 1.611 adet kooperatifi, 6'sı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan toplam 18 adet şirketi, 52 adet üretim tesisi ve binlerce deposu ile 8,7 milyon m2 büyüklüğündeki faaliyet alanında çalışan Tarım Kredi Grubu son yıllarda perakende sektöründe de olağanüstü bir hızla büyüyerek marketçilik faaliyetleri kapsamında 4.500 satış noktası ile nihai tüketiciye ulaşmaktadır. Yani 52 fabrikamızla üretiyoruz, 1611 kooperatif ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarını, 4500 satış noktasında da tüketicilerimizin beklentilerini karşılıyoruz.

LİKİDİTEYİ KORUDUK %35 BÜYÜDÜK

Tarım Kredi Grubu 2025 yılının ilk yarısında, yıllardır süregelen büyüme trendini devam ettirerek 2024 yılı ilk yarısındaki 133 milyar TL olan aktif büyüklüğünü bu yılın aynı döneminde 180 milyar TL'ye taşıyarak %35 büyüme kaydetmiştir.

Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre likit değerlerini koruyan ve disipline ettiği stok politikasını kararlılıkla sürdüren grubumuz 118 milyar TL dönen varlık büyüklüğü ile likiditesini korumuştur.

YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMİYOR

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden grubumuz 3 yıl önce belirlediği 40 milyar TL planlanan yatırımlarının 25 milyar TL'lik kısmını tamamlamıştır. 2024 yılında 6,8 milyar TL'lik yatırımı hayata geçiren grubumuz, 2025 yılının ilk yarısında ise 2,4 milyar TL olarak gerçekleşen yatırımları ile projelerini tamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür.

ÖZKAYNAKLARIMIZ ARTIYOR KREDİ YÜKÜMÜZ AZALIYOR

Grubumuz bir önceki dönem; 54 milyar TL olan özkaynak büyüklüğünü 74 milyar TL'ye taşıyarak %37 büyüme kaydederek, faaliyetlerinin finansmanında ise maliyetli yabancı kaynaklar olan banka kredilerinin ağırlığını %36'dan %32 düzeyine çekmiştir.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE SORUMLULUK ALIYORUZ

Grubumuz, ön planda olan yüzü marketçilik faaliyetleri ile enflasyonla mücadelede etkin rol almış ve halkımızın özellikle kaliteli temel gıda ürünlerine en uygun fiyatla ulaşması için düşük kar marjı ile çalışmıştır. Bununla birlikte; satış performansını bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artırarak yılın ilk yarısında 95 milyar TL konsolide satış hasılatı gerçekleştirmiştir.

İLK YARIDA 5,5 MİLYAR TL KAR

Ayrıca, aynı dönemde etkin ve verimli maliyet yönetimi ile brüt karlılığını %17'den %23'e, faaliyet karlılığını %1'den %5'e, vergi öncesi karlılığını %2'den %7'ye, net karlılığını ise %2'den %6'ya çıkararak bir önceki dönem 1,7 milyar TL olan konsolide net karını da 5,5 milyar TL'ye çıkarmıştır.

Tarım Kredi, 160 yılı aşan köklü geçmişinden aldığı güç ile bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği kapsamında üzerine düşenin fazlasını yapmaya aynı kararlılıkla devam edecektir.