Tarım Kredi üretim ve depolama kapasitesini artırıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla ve yönetim kurulu üyeleriyle Birliğin geçen yıl bünyesine kattığı Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ'yi (SİVTAŞ) ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Yem fabrikası ile yoğurt, pastörize süt, ayran, kaşar, lor ve tereyağı üretilen tesiste üretim alanlarını gezen Aydın, çalışanlardan bilgi aldı.

Aydın, gazetecilere, Sivas'ın tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olduğunu belirterek, 2019-2020 yıllarında belediye ve il özel idaresinin burada ortak bir projeyle hem yem hem de süt işletme fabrikası kurduğunu söyledi.

Fabrikanın Tarım Kredi tarafından işletilmesi halinde daha işlevsel olacağı düşüncesiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu burasını bünyelerine kattıklarını ifade eden Aydın, "Biz hem yem hem süt konusunda Türkiye'de iddialı gruplardan biriyiz. Şirket halen SİVTAŞ adıyla devam ediyor. Gerekli prosedürlerin ardından buradaki Tarım Kredi Süt, Denizli'deki süt şirketimizin bir şubesi olacak. Yem fabrikası da bizim şirketimizin Sivas şubesi olacak." dedi.

Aydın, fabrikada yıllık 40 bin ton süt, 120 bin ton civarında da yem üretildiğini, burasının lojistik bakımdan Doğu Anadolu Bölgesi için yem tedariki konusunda büyük önem taşıdığını anlattı.